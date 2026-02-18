بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟

أعلن اتّحاد نقابات الأفران والمخابز في ، أنّه "عُقد لقاء في مع الوزير ، جمع النقيب ونقيب أفران ، وبُحث في عددٍ من الملفّات الأساسية التي تخصّ قطاع الأفران والمخابز، لا سيّما في ظلّ ارتفاع سعر البنزين وما يترتب عليه من أعباء إضافية على كلفة الإنتاج والتوزيع، إضافةً إلى الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة".





وشدّد الاتّحاد في بيان، على "ضرورة حماية الاستقرار في هذا القطاع الحيوي ومنع أي انعكاسات سلبية على المواطنين".





في هذا الإطار، وردًّا على ما يُتداول حول احتمال ارتفاع سعر ربطة الخبز، أكّد سرور "ألّا زيادة على سعر ربطة الخبز، وأن الاتّحاد ملتزم الحفاظ على استقرار الأسعار ضمن الإمكانيات المتاحة".





ولفت المجتمعون إلى "استمرار التعاون والتنسيق الدائم بين واتحاد نقابات الأفران والمخابز لمعالجة أي عراقيل قد تواجه القطاع في مختلف الإدارات والوزارات، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوفير الخبز للمواطنين دون انقطاع"، واكدوا أن "الرغيف خط أحمر، وأن حمايته واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع".

