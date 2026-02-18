تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟

Lebanon 24
18-02-2026 | 13:56
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
بعد ارتفاع سعر البنزين.. هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟ photos 0
أعلن اتّحاد نقابات الأفران والمخابز في لبنان، أنّه "عُقد لقاء في وزارة الاقتصاد والتجارة مع الوزير عامر البساط، جمع رئيس الاتحاد النقيب ناصر سرور ونقيب أفران البقاع عباس حيدر، وبُحث في عددٍ من الملفّات الأساسية التي تخصّ قطاع الأفران والمخابز، لا سيّما في ظلّ ارتفاع سعر البنزين وما يترتب عليه من أعباء إضافية على كلفة الإنتاج والتوزيع، إضافةً إلى الزيادة على الضريبة على القيمة المضافة".


وشدّد الاتّحاد في بيان، على "ضرورة حماية الاستقرار في هذا القطاع الحيوي ومنع أي انعكاسات سلبية على المواطنين".


في هذا الإطار، وردًّا على ما يُتداول حول احتمال ارتفاع سعر ربطة الخبز، أكّد سرور "ألّا زيادة على سعر ربطة الخبز، وأن الاتّحاد ملتزم الحفاظ على استقرار الأسعار ضمن الإمكانيات المتاحة".


ولفت المجتمعون إلى "استمرار التعاون والتنسيق الدائم بين وزارة الاقتصاد واتحاد نقابات الأفران والمخابز لمعالجة أي عراقيل قد تواجه القطاع في مختلف الإدارات والوزارات، بما يضمن استمرار الإنتاج وتوفير الخبز للمواطنين دون انقطاع"، واكدوا أن "الرغيف خط أحمر، وأن حمايته واجب وطني وأخلاقي يقع على عاتق الجميع".
وزارة الاقتصاد والتجارة

اتحاد نقابات الأفران

وزارة الاقتصاد

رئيس الاتحاد

عامر البساط

البقاع عباس

ناصر سرور

عباس حيدر

