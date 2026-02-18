إليكم أسعار وجبات الإفطار والسحور في مطاعم بيروت خلال رمضان

مع حلول شهر المبارك، تتنافس مطاعم على تقديم وجبات الإفطار والسحور. وتتراوح أسعار الإفطارات بين 37$ و65$، بينما تتفاوت أسعار السحور بين 15$ و75$ حسب المطعم ونوع القائمة.



إليكم أبرز الأسعار في بعض المطاعم:



غراند كافيه – Grand Caffe: قائمة إفطار ست منيو بسعر 37$ للشخصين كحد أدنى، والسحور بسعر 15$ أو حسب الطلب.



البيروتي – Al Beiruti: ست منيو الإفطار بسعر 55$، والسحور بسعر 22$ أو حسب الطلب.



أم شريف كافيه – Em Sheriff Cafe: ست منيو الإفطار بسعر 58$.



كافيه – Merchak Cafe: ست منيو الإفطار بسعر 50$.



أنا بيروت – Ana Beirut: ست منيو الإفطار بسعر 40$ (بوفيه أو حسب الطلب)، والسحور حسب الطلب.



– Phoenicia: بوفيه إفطار مفتوح بسعر 65$.



مشروع بيروت – Machrou3 Beirut: ست منيو الإفطار بسعر 42$.



ليزا ريستو – Liza Resto: ست منيو الإفطار بسعر 62$.



أم شريف ريستو – Em Sherif Resto: ست منيو الإفطار بسعر 65$، والسحور بسعر 75$.

Advertisement