لبنان

إليكم أسعار وجبات الإفطار والسحور في مطاعم بيروت خلال رمضان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-02-2026 | 14:50
إليكم أسعار وجبات الإفطار والسحور في مطاعم بيروت خلال رمضان
مع حلول شهر رمضان المبارك، تتنافس مطاعم بيروت على تقديم وجبات الإفطار والسحور. وتتراوح أسعار الإفطارات بين 37$ و65$، بينما تتفاوت أسعار السحور بين 15$ و75$ حسب المطعم ونوع القائمة.
إليكم أبرز الأسعار في بعض المطاعم:

غراند كافيه – Grand Caffe: قائمة إفطار ست منيو بسعر 37$ للشخصين كحد أدنى، والسحور بسعر 15$ أو حسب الطلب.

البيروتي – Al Beiruti: ست منيو الإفطار بسعر 55$، والسحور بسعر 22$ أو حسب الطلب.

أم شريف كافيه – Em Sheriff Cafe: ست منيو الإفطار بسعر 58$.

مرشاق كافيه – Merchak Cafe: ست منيو الإفطار بسعر 50$.

أنا بيروت – Ana Beirut: ست منيو الإفطار بسعر 40$ (بوفيه أو حسب الطلب)، والسحور حسب الطلب.

فينيسيا – Phoenicia: بوفيه إفطار مفتوح بسعر 65$.

مشروع بيروت – Machrou3 Beirut: ست منيو الإفطار بسعر 42$.

ليزا ريستو – Liza Resto: ست منيو الإفطار بسعر 62$.

أم شريف ريستو – Em Sherif Resto: ست منيو الإفطار بسعر 65$، والسحور بسعر 75$.
المصدر: خاص
