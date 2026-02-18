تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-02-2026 | 15:23
A-
A+
كلام إسرائيليّ جديد عن القرض الحسن.. ماذا كشف؟
كلام إسرائيليّ جديد عن القرض الحسن.. ماذا كشف؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر معهد "ألما" الإسرائيلي للدراسات الأمنيّة والاستراتيجية تقريراً جديداً تحدث فيه عن "الضغط الاقتصادي على حزب الله وآثاره الهيكلية".
 
 
 
التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" يقول إن تكثيف الضغط والرقابة على الجهاز المالي لـ"حزب الله"، يُشكل تحدياً كبيراً أمام المنظمة في المجال غير العسكري، ألا وهو الحفاظ على شرعيتها وولاء قاعدتها الشعبية، واعتمادها عليها، ويضيف: "لقد ظهرت في الأشهر الأخيرة مؤشرات واضحة على أنَّ حزب الله يُعاني في الوفاء بالتزاماته المالية وعلى رأسها تقديم التعويضات والمساعدات للأسر المتضررة من الحرب، وأنه مُجبر على التكيف مع واقع مالي أكثر تعقيداً".
 


وسأل التقرير: "هل تعكس التطورات الأخيرة مجرد صعوبة مؤقتة في التدفق النقدي، أم أنها قد تشير إلى تآكل هيكلي في الآلية الاقتصادية التي تستند إليها القوة الاجتماعية والسياسية لحزب الله؟".
 


ويتابع: "تؤكد التقارير المتضاربة التي نُشرت في الأسابيع الأخيرة على عمق حالة عدم اليقين. ففي السادس من شباط، نُشر خبرٌ مفاده أن مؤسسة القرض الحسن ستستأنف صرف التعويضات للأسر التي دُمرت منازلها. إلا أنه بعد أيام قليلة، وتحديداً في التاسع من شباط، نُشر خبرٌ آخر يفيد بتجميد المؤسسة لجميع المدفوعات المتعلقة بتعويضات الحرب. وظلت فواتير إعادة الإعمار والتأثيث والإسكان معلقة، دون تحديد موعد واضح لاستئناف التحويلات. ووفقاً للتقارير، كشف تحقيق داخلي أن حجم الأموال المصروفة تجاوز القدرة المالية الحالية للمؤسسة، مما أدى إلى تجميد كل الالتزامات مؤقتاً".
 


وأكلم: "هل يشير هذا بالضرورة إلى نقصٍ مطلق في الموارد؟ ليس بالضرورة. قد يعكس ذلك صعوبة متزايدة في تنفيذ التحويلات المالية في ظل نظام العقوبات والمراقبة الدقيقة. بعبارة أخرى، لا تكمن المشكلة في كمية الأموال المتوفرة فحسب، بل في كمية الأموال التي يمكن تحويلها، وهذا يُبرز التحدي الحقيقي: تضرر القدرة التشغيلية للنظام المالي الموازي الذي بناه حزب الله على مر السنين كبديل للنظام المصرفي الرسمي".


وأكمل: "في الـ10 من شباط، أفادت التقارير بأن حزب الله قد بدأ عملية إعادة تنظيم نظامه الاقتصادي، وتشير التقديرات إلى أن حزب الله سيتجه نحو نموذج أكثر لا مركزية، حيث ستعمل مؤسساته ضمن أطر ميزانية مستقلة وأكثر محدودية، بدلاً من الاعتماد على صندوق مركزي واحد. مع هذا، قد تشير هذه الخطوة إلى محاولة للحد من المخاطر وتوزيع التبعات في ظل ضغوط العقوبات، ولكنها قد تعكس أيضاً قيداً استراتيجياً ناتجاً عن تضييق نطاق حريته المالية".


وأضاف: "على النقيض من التقارير التي أفادت بتجميد المدفوعات، أعلن الأمين العام للحزب، نعيم قاسم قبل أيام، أن حزب الله سيتكفل بتمويل سكن لمدة 3 أشهر للعائلات التي دُمرت منازلها، رغم أن هذه المسؤولية تقع، بحسب قوله، على عاتق الدولة. ويعكس هذا الكلام مسعىً واضحاً للحفاظ على صورة المنظمة كجهة حامية وموفرة للرعاية الاجتماعية".


وتابع: "بالتزامن مع هذه التطورات، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في 12 شباط عن حزمة عقوبات جديدة تستهدف شبكات تمويل حزب الله العاملة عبر الاقتصاد غير الرسمي في لبنان، وكذلك عبر قنوات دولية في تركيا وروسيا وبالتنسيق مع إيران. وعلى عكس الإجراءات السابقة التي ركزت على القنوات الخارجية، فإن الرسالة هذه المرة واضحة مفادها أنّ الهدف هو أيضاً تفكيك القاعدة الاقتصادية المحلية التي تمكّن الحزب من الحفاظ على نفوذه السياسي والاجتماعي. ومن بين الجهات المستهدفة جهات مرتبطة بتجارة الذهب والمؤسسات الاجتماعية والمالية، وعلى رأسها مؤسسة القرض الحسن".


وأضاف: "يعكس رد الفعل الشعبي في لبنان عمق القلق. ففي 13 شباط، أفادت التقارير بأن مواطنين توجهوا إلى مؤسسة القرض الحسن لاسترداد الذهب المودع كضمان للقروض وتسوية ديونهم بالكامل. وفعلياً، فقد أصبح الذهب ركيزة أساسية للاقتصاد الموازي بعد انهيار النظام المصرفي اللبناني. وفعلياً، تعكس عمليات الاسترداد المتسارعة حساسية متزايدة لدى الجمهور الشيعي في لبنان، الذي يعتمد على شبكة خدمات حزب الله، وقلقاً متزايداً إزاء تدهور مكانة مؤسسة القرض الحسن".


وتابع: "تشير التطورات الأخيرة مجتمعةً إلى تراجع النفوذ الاقتصادي والسياسي لحزب الله، فقد اعتمد الحزب لسنوات على نموذج فريد وهو مزيج من القوة العسكرية، الإطار السياسي، وشبكة مدنية مستقلة، مما خلق تبعية بين قاعدته الشيعية".


ورأى التقرير أنَّ "الضرر الذي يلحق بالجانب الاقتصادي ليس مجرد مسألة مالية، بل قد يقوض أيضاً آلية الولاء والتبعية الاجتماعية التي يقوم عليها سيطرة حزب الله على قاعدته الشيعية"، وأضاف: "بناءً على ذلك، قد يُشكّل استمرار ممارسة الضغط المالي الموجّه أداةً فعّالةً لإضعاف قدرات المنظمة العسكرية والمدنية على التعافي. فبينما كانت الحملة في الماضي تُركّز بشكل أساسي على المجال العسكري، يبرز اليوم المجال المالي كساحة استراتيجية حاسمة. ولا يضمن تقويض القدرة التمويلية انهيار الحزب، ولكنه يُقيّد هامش مناورتها، ويزيد من تكلفة عملياتها، ويُعمّق اعتمادها على قنوات خارجية، وعلى رأسها إيران".


وختم: "لذا، فإن الصراع ضد حزب الله لا يقتصر على ساحات المعارك فحسب، بل يمتد ليشمل ميزانيات البنوك، واحتياطيات الذهب، وأنظمة تحويل الأموال. وفي هذا الواقع، لا تُعدّ العقوبات أداة ثانوية، بل رافعة أساسية في تشكيل موازين القوى المستقبلية في لبنان".

Advertisement
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
آخر تقرير إسرائيلي عن "القرض الحسن".. كلامٌ جديد
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد "القرض الحسن"؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحصل داخل القرض الحسن؟
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لـ"القرض الحسن" عن عمليات الدفع.. إليكم تفاصيله
lebanon 24
Lebanon24
18/02/2026 23:56:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

الأمين العام

الإسرائيلي

المستقبل

العقوبات

إسرائيل

القاعدة

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:55 | 2026-02-18
Lebanon24
16:42 | 2026-02-18
Lebanon24
16:03 | 2026-02-18
Lebanon24
16:00 | 2026-02-18
Lebanon24
15:52 | 2026-02-18
Lebanon24
15:41 | 2026-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24