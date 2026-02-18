رسامني عرض مع حنكش شؤوناً إنمائية تخص المتن الشمالي

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل ، في مكتبه، مساء اليوم، النائب ، حيث جرى البحث في شؤون إنمائية مناطقية تخص وتعنى بها الوزارة.





وتناول اللقاء عدداً من الملفات المرتبطة بالبنى التحتية والطرقات، وسبل متابعة المشاريع القائمة ضمن الإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين وتلبية حاجات أبناء المنطقة.



