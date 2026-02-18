تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
18-02-2026
|
15:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت مصادر مقربة من الحزب "التقدمي الإشتراكي" إن
النائب تيمور جنبلاط
يتجه جدياً نحو ترشيح شخصية من بلدة
برجا
- إقليم الخروب ضمن لائحته للانتخابات النيابية، وذلك لدعم البلدة التي تضمّ 20 ألف ناخب، على إيصال نائب إلى
البرلمان
.
وذكرت المعلومات أنّ الأنظار تتجه نحو ترشيح أمين سر
نقابة المحامين
سابقاً المحامي
سعد الدين الخطيب
ضمن اللائحة، ليكون إلى جانب النائب
بلال عبدالله
من بلدة
شحيم
.
ووفقاً للمصادر، فإن ترشيح
الخطيب
سيضعُ البلدة على سكة الطريق نحو البرلمان مُجدداً وذلك بعد عدم تمثلها فيه منذ العام 2018.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"
