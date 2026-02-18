تيمور جنبلاط يريدُ برجا

قالت مصادر مقربة من الحزب "التقدمي الإشتراكي" إن يتجه جدياً نحو ترشيح شخصية من بلدة - إقليم الخروب ضمن لائحته للانتخابات النيابية، وذلك لدعم البلدة التي تضمّ 20 ألف ناخب، على إيصال نائب إلى .



وذكرت المعلومات أنّ الأنظار تتجه نحو ترشيح أمين سر سابقاً المحامي ضمن اللائحة، ليكون إلى جانب النائب من بلدة .



ووفقاً للمصادر، فإن ترشيح سيضعُ البلدة على سكة الطريق نحو البرلمان مُجدداً وذلك بعد عدم تمثلها فيه منذ العام 2018.