لبنان

تيمور جنبلاط يريدُ برجا

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-02-2026 | 15:52
تيمور جنبلاط يريدُ برجا
تيمور جنبلاط يريدُ برجا photos 0
قالت مصادر مقربة من الحزب "التقدمي الإشتراكي" إن النائب تيمور جنبلاط يتجه جدياً نحو ترشيح شخصية من بلدة برجا - إقليم الخروب ضمن لائحته للانتخابات النيابية، وذلك لدعم البلدة التي تضمّ 20 ألف ناخب، على إيصال نائب إلى البرلمان.
 

وذكرت المعلومات أنّ الأنظار تتجه نحو ترشيح أمين سر نقابة المحامين سابقاً المحامي سعد الدين الخطيب ضمن اللائحة، ليكون إلى جانب النائب بلال عبدالله من بلدة شحيم.
 

ووفقاً للمصادر، فإن ترشيح الخطيب سيضعُ البلدة على سكة الطريق نحو البرلمان مُجدداً وذلك بعد عدم تمثلها فيه منذ العام 2018.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

النائب تيمور جنبلاط

سعد الدين الخطيب

نقابة المحامين

بلال عبدالله

سعد الدين

البرلمان

بلال عبد

خاص "لبنان 24"

