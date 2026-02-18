تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
حواط: أنا مرشح للانتخابات ولبنان ما زال رهينة "مشروع إيران"
Lebanon 24
18-02-2026
|
16:03
أعلن النائب زياد
حواط
، اليوم الأربعاء، ترشحه للانتخابات النيابية المُقبلة، مشيراً إلى أن
القوات اللبنانية
هي الصخرة التي نبني عليها لإنقاذ
لبنان
، وقال: "تحالفي مع القوات ينطلق من اقتناعي بمشروع القوات التي تشبهني".
وفي حديث عبر شاشة "تلفزيون لبنان"، قال حواط إنّ "لائحته
الانتخابية
تضمّ حتى الآن غوستاف قرداحي وفؤاد البون"، مشيراً إلى أنه "ستتم مواجهة كل محاولة لتطيير الانتخابات"، وأضاف: "على وزيري الداخلية أحمد
الحجار
والخارجية يوسف رجي العمل لتطبيق مضمون إستشارة هيئة التشريع والإستشارات بشأن انتخابات المغتربين".
وعن مسألة فرض الحكومة لضرائب جديدة، يقول حواط إن "المطلوب أولاً معالجة وضع القطاع العام قبل فرض الضرائب"، مشيراً إلى أنَّ "وزراء القوات كانوا من أشد المعارضين للضريبة على البنزين ورفع القيمة المضافة، والقرارات غير مدروسة ، وستكون لها إنعكاسات سلبية كثيرة".
إلى ذلك، رأى حواط أنَّ "لبنان ما زال رهينة المشروع
الإيراني
حتى الآن"، مشيراً إلى أنه "قبل أن يُوافق
حزب الله
على تسليم سلاحه، لن تكون هناك مساعدات للجيش كما لن تكون هناك استثمارات ولن ينهض لبنان".
وختم: "النظام في لبنان غير منتج ولا يسمح ببناء دولة على قدر آمال اللبنانيين، كذلك، فإنَّ الدولة المركزية فاشلة والفيدرالية هي الحل، وهي تسمح بالمُحاسبة ومعالجة مشاكل الناس".
