مقدمات النشرات المسائية

مقدمة نشرة أخبار الـ"أن بي أن"







تتجه الأنظار إلى مسار شد الحبال في المفاوضات بين طهران وواشنطن، والتي انتهت جولتها الأخيرة في جنيف من دون اختراق حاسم، وسط تباين في تقييم نتائجها بين الجانبين.







وبينما تحدث مسؤولون إيرانيون عن تقدم «جوهري وتبادل أفكار لصياغة اتفاق محتمل رأى الجانب الأميركي أن الأساسية لا تزال عالقة مع الاتفاق على استكمال الحوار في جولة لاحقة.







غير أن المسار الدبلوماسي يسير بالتوازي مع مؤشرات توحي اما بإمكانية تصعيد ميداني او ضغط لتحسين الشروط.







وفي هذا المجال أفادت تقارير إعلامية أميركية بنقل عشرات الطائرات المقاتلة إلى في خطوة تعكس تعزيز الجهوزية العسكرية في المنطقة.







وفي المقابل، أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز مؤقتا لإجراء مناورات عسكرية بالذخيرة الحية، في استعراض قوة نادر في ممر مائي يمر عبره نحو 20 في المئة من تجارة النفط العالمية.







هذا المشهد المتشابك، بين الدبلوماسية والردع العسكري، يلقي بظلاله على الداخل اللبناني المثقل أصلا بأزماته وآخر مستجداته قرار رفع أسعار البنزين وزيادة الضريبة على القيمة المضافة.





مقدمة "المنار"







لم تقدر كل محاولات التبرير الحكومية ان تهدئ موجة الاعتراضات الشعبية التي اشتعلت مع الزيادة على البانزين، فكلما حاول اللبنانيون ان يتناسوا احرقهم لهيب الاسعار الذي زاد من سعيره الضرائب الحكومية غير السوية.







ولم تفلح الحكومة بتسويتها هذه بين زيادة الضريبة والاجور، فموظفوها كما اساتذتها يرفضون الصيغة المقدمة، بل دعت رابطة موظفي الإدارة العامة الى الاضراب يومي الخميس والجمعة رفضا للقرارات الحكومية.







في يوميات العدوانية الصهيونية المتواصلة على وسيادته، تفجير منزل في يارين واعتداء على سيارة في الوزاني، فيما الدولة عالقة بين تعداد الخروقات الصهيونية وبحث عن تبريرات للتقصير عن مواجهتها ولو دبلوماسيا وسياسيا.







رئاسيا كان بحث رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد بالملفات القضائية الفرنسية المتعلقة باحتمالات حصول اختلاس أموال عامة وغير عامة من مصرف لبنان، كما كان البحث مع قائد الجيش العماد رودولف هيكل بالتحضيرات الجارية لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي المقرر عقده في باريس بداية الشهر المقبل.







في فلسطين المحتلة رفع مستوى التنكيل الصهيوني بالضفة الغربية واهلها مع بداية شهر رمضان المبارك، وكشف عن مشروع تهجير لفسطينيي الضفة وغزة يعمل عليه وزير مالية نتنياهو "بتسلئيل سموتريتش" تحت عنوان الهجرة الطوعية.



اما العنوان الذي يؤرق الصهاينة فيبقى ايران وموقف الامام السيد علي الخامنئي بالامس القادر على لجم اندفاعة دونالد ترامب العسكرية ضدها كما رأى الخبراء الصهاينة، الذين ابدوا خشية من القدرات الايرانية على ادارة المرحلة، مع اعترافهم بتحريض حكومتهم لدونالد ترامب كي يوقف المسار التفاوضي مع طهران ويسلك المسار العسكري ضدها.





مقدمة الـ"أو تي في"







كل أسباب الثورة قائمة، ولكن: أين الثوار؟







سؤال يطرحه اليوم كل أب وأم هاجر أبناؤهم، وكل مودع خسر جنى العمر، ومعهم كل من أمل خيرا في أحداث 17 تشرين الاول 2019 على اعتبارها ثورة، قبل أن يتضح أنها لم تكن الا انقلابا سياسيا مكتمل المواصفات.







اما السؤال الذي تطرحه القوى السياسية الممثلة في الحكومة اليوم، فهو التالي: كيف نبرر لقواعدنا الشعبية أننا نكثنا بالوعود، وفشلنا بالإصلاح، مع إبقاء النقمة في حدها الأدنى؟







عند القوات، الجواب جاهز: وزيرنا مرر رفع سعر البنزين، ووزراؤنا سكتوا. لكن تصريحاتنا الإعلامية وتعليقاتنا على مواقع التواصل كفيلة بقلب الوقائع، وتكريس الاوهام.







وعند الكتائب، فالجواب هو اللاجواب. وعند الاشتراكي، الكلام التقليدي هو الجواب، تماما كالثنائي وقوى التغيير.







اما ، فتبنى من موقع المعارض الطعن المقدم بقرار رفع سعر البنزين امام مجلس شورى الدولة للمرة الثانية خلال اقل من عام.







هذا على المستوى المحلي. اما اقليميا، فترقب لمسار المفاوضات الاميركية-الايرانية، على وقع التناوب بين التفاؤل والتشاؤم على السنة المسؤولين الاميركيين والايرانيين.





مقدمة الـ"أل بي سي"







يشبه لبنان مبنى جميلا، يتقاسم طوابقه جيران، يريدون ان يكون مبناهم "دولوكس" فيه الحارس، والحديقة، والمولد الخاص، ويريدون حتى ان يلمعوه من الخارج.







المبنى هو الدولة، والجيران هم اللبنانيون، والحارس هو الجيش وثم القوى الامنية، والحديقة والمولد ومن يشغلهما هو القطاع العام، وأما "الجيران البعاد"، فهي الدول التي منحت لبنان مساعدات بالمليارات.







على قاعدة "طنشلي تطنشلك"، عاش المبنى وسكانه "دولوكس"، حتى انكشفت كذبتهم، حين طيرت الدولة اموالهم وودائعهم, تحت اعينهم، وعلى طريقها اطاحت بمليارات الجيران البعاد، فاستنزف اللبنانيون كل ما يملكونه، وفقدوا ثقتهم بها، فانتقل المبنى من الدولوكس الى القابل للسقوط, وابتعد عنه جيرانه "البعاد".







حتى الساعة، لم يسقط المبنى، ولكنه يحتاج لتدعيم سريع تشارك به الدولة ومواطنوها، وربما مستقبلا الدول الداعمة للبنان .







فالدولة مفلسة، وتحتاج لايرادات لرفع رواتب العسكريين فورا، ومعهم رواتب القطاع العام، وهي لجأت الى دافعي الضرائب لتأمين هذه الاموال.







ودافعو الضرائب، الذين انكسرت ثقتهم بها يحتاجون الى ما يعيد بناء الثقة، وهم فعليا لا يريدون لدولتهم الزوال.







فكيف نخرج كلنا من هذا النفق؟







ما نحتاج اليه، الكثير من الواقعية حتى لو كانت موجعة، والانتقال الى مقايضة واضحة سريعة.







يدفع الناس متى شعروا أن اموالهم مرتبطة بأمنهم اولا، وامنهم من اولى مهام الجيش وبأن العبء موزع بعدالة بينهم.







يدفعون اذا تأكدوا ان نهج دولتهم تغير، وانها قادرة على نشر ارقام شفافة ودورية عن ايراداتها ونفقاتها، وانها قادرة على اتخاذ اجراءت فورية تضبط الهدر والتهرب الجمركي وغيره وغيره من الملفات.







"حكوا مع الناس"، قبل ان يسقط المبنى المهترئ فوق رأس الجميع، وهو يهتز بفعل ما يحيط به، من قرع طبول الحرب الاميركية الايرانية، الى محاولة اسرائيل فرض قوتها على المنطقة كلها بما فيها لبنان، المطالب جيشه بحصر السلاح، وبسرعة، في يد الدولة وحدها.







جيش لكي يقوم بذلك، قال لمن يجب ان يسمع: المطلوب دعمنا لنتحول الى جيش قوي ينفذ كل مهامه وبسرعة.





مقدمة "الجديد"







بعد صعوبة الرؤية. للتعذر انتهت عملية البحث والتحري عن الهلال بأن دخلت دول اليوم مدار شهر الصوم فيما اختلط شعبان برمضان لدى دول أخرى.







وإن نقص شهر التوبة يوما أو زاد آخر فلن يؤثر على روزنامة الأحداث ولا على ارتكاب المعاصي السياسية وأخواتها من حروب وكوارث من صنع البشر.







في المعنى الروحي تلاقى شهر الرحمة لدى الطوائف الإسلامية مع شهر الصوم الكبير لدى الطوائف المسيحية ما يكسب المناسبتين بعدا وطنيا جمعه الدين بعدما فرقته الدنيا.







وفي السمات السياسية ومفاعيلها الاقتصادية والأمنية تنتظر القرارات الحكومية دخول حيز التطبيق فخطة الجيش استحصلت على غطاء سياسي للانطلاق نحو مرحلتها الثانية بلا عقدة المهل وتشريع الإيرادات من خراطيم البنزين والضريبة على القيمة المضافة وهو في طريقه نحو ساحة النجمة اصطدم بحاجز "تيار" للطعن فيه أمام شورى الدولة.







وما بين معترض تائب وآخر يعترض بحسب المصلحة بعد ما جناه في سلسلة الرتب والرواتب وتوظيفاتها الزبائنية من خارج مجلس الخدمة المدنية وبين متحفظ أمسك العصا من منتصفها دخلت الشعبوية في مزاد البيع والشراء بين الحكومة والمجلس النيابي.







و"على الريحة" زاد التجار الأسعار وانفلت السوق في ظل انعدام الرقابة وغياب دور حماية المستهلك.







وبما أننا في أول أيام شهر المغفرة كان لقاء القصر بين الرئيس والحاكم بعد حملة "نشر الغسيل" على حبال "السوشيل ميديا وحضرت المداولات التي أجراها كريم سعيد مع القضاء الفرنسي والمتعلقة باحتمال حصول اختلاس أموال عامة وأموال غير عامة من مصرف لبنان.







وأما مفاعيل زيارتي وميونخ وما تخللهما من لقاءات فاطلع عليها رئيس الجمهورية جوزاف عون من قائد الجيش رودولف هيكل قبل أن يستقبل هيكل سفراء الخماسية في اليرزة لبحث الاستعدادات لاجتماع القاهرة التحضيري تمهيدا لمؤتمر دعم الجيش في باريس.







وعشية اجتماع مجلس السلام العالمي الأول برئاسة دونالد ترامب ناورت بالذخيرة الحية إلى جانب إيران في مضيق هرمز.







وبعد الإحاطة التي قدمها المفاوض الإيراني لحكومته عن سير المرحلة الثانية أعلنت متحدثة باسم الحكومة عن اتباع مسار التفاوض والجاهزية الدفاعية بشكل متواز وبالموازاة أقلعت "مسيرات" التهويل بالحرب من منصات التسريبات الأميركية عن وصول الدبلوماسية إلى حائط مسدود وعلى احتمال انهيار المفاوضات يجلس بنيامين نتنياهو عند ضفة النهر "بانتظار مرور الجثث".







وابتداء من الليلة دعوا ما للسياسة للسياسة وبرمجوا ليالي رمضان على شاشة الجديد بأضخم إنتاجات "نسجت" "بخمس أرواح" على نفس "النويلاتي" الطويل ومعها يد "مولانا" تمسح على "اليتيم".



Advertisement