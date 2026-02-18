تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

البيطار يُؤجّل قراره الظني بملف المرفأ

Lebanon 24
18-02-2026 | 22:50
A-
A+
البيطار يُؤجّل قراره الظني بملف المرفأ
البيطار يُؤجّل قراره الظني بملف المرفأ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب ميشال نصر في" الديار": بخطى سريعة يسير المحقق العدلي في ملف تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، نحو انهاء قضيته، بعدما حلت العقبات القانونية التي احاطت بعمله، وجمدت تحقيقاته، في ظل استجابة دولية للاستنابات القضائية التي اصدرها.
مصادر مواكبة عن قرب لمسار التحقيق، أشارت إلى أنّ الملف شهد خلال الأيام القليلة الماضية تطورا "نوعيا"، تمثلت بتلقي البيطار جوابا رسميا على استنابة قضائية كان قد وجهها قبل أشهر إلى السلطات الألمانية، والذي بحسب المعلومات، تضمن الرد الألماني معطيات تقنية ومالية مفصلة، من بينها أسماء أشخاص وشركات، وأرقام حسابات مصرفية، ومسارات تحويلات مالية، يشتبه بارتباطها بشحنة نيترات الأمونيوم، وبالجهات التي تولّت استئجار السفينة روسوس. وتشير المصادر إلى أن هذه المعطيات فتحت الباب أمام مرحلة جديدة من التحقيق، تقوم على التوسع في دائرة الاستدعاءات، بعد أن أصبح بحوزة القاضي بيطار معلومات موثقة ، تسمح بربط وقائع مالية - لوجستية بمسار إدخال الشحنة إلى لبنان، حيث علم ان الاخير سيستدعي عددا من الأشخاص الذين لم يسبق أن مثلوا أمامه، سواء بصفاتهم الشخصية أو التمثيلية لشركات معنية بعمليات الشحن أو التأمين أو التخليص.
المصادر التي كشفت أن الجهات القضائية اللبنانية تلقت وعودا رسمية من أكثر من دولة أوروبية وعربية، كانت قد تبلغت استنابات قضائية مرتبطة بالملف، بإيداع بيروت أجوبتها خلال فترة قريبة، لفتت إلى أن المعلومات التي تسلمها بيطار حتى الآن، تعزز الفرضيات التي سبق أن توصل إليها في سياق تحقيقاته، لا سيما في ما يتعلق بمسؤوليات إدارية ومالية محتملة، وبشبكة العلاقات التي أحاطت بملف الشحنة منذ انطلاقها وحتى رسوّها. وأوضحت المصادر أن القاضي بيطار سيتريث في إيداع ملفه لدى النيابة العامة التمييزية، لدرسه وإبداء المطالعة بشأنه قبل إصدار القرار الظني، بسبب احالة مدعي عام التمييز الرئيس حجار إلى التقاعد في 25 آذار، ما يجعل المدة المتبقية له غير كافية للاطلاع على كامل المستندات والتحقيقات المتشعبة، على ان يصدر القرار الظني فور تعيين مدعٍ عام جديد.
وختمت المصادر بالإشارة إلى أن صدور القرار الظني يؤمل أن يبصر النور قبل شهر آب المقبل.  
وكتبت "نداء الوطن" أن المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، تلقى ردًّا جزئيًّا من هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على الاستنابات التي وجّهها إلى المصرف. كما استكمل البحث، على مدى أكثر من خمس ساعات، مع النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار والمحاميين العامين التمييزيين القاضي إميلي ميرنا كلاس ومحمد صعب، في سبل التعاون وآلية تسليم ملف التحقيق في تفجير المرفأ إلى النيابة العامة التمييزية، بما يسهّل عملها لإبداء مطالعتها في الأساس.
أما في ما يتعلق بمحاكمة فضل شاكر، فأفادت مصادر قضائية لـ "نداء الوطن" بأن المحكمة العسكرية قررت الإبقاء على توقيفه بعد ردّ طلبات إخلاء السبيل المقدّمة عبر وكيلته المحامية أماتا مبارك، وذلك في القضايا الأربع المنظورة بحقه أمامها. وجاء القرار عقب جلسة استجوابه والاستماع إلى إفادة الشيخ أحمد الأسير كشاهد، على أن تُستكمل المحاكمة في جلسة سبق وحدّدتها المحكمة في 24 آذار للاستماع إلى باقي الشهود.
وتتصل الملاحقات بملف أحداث عبرا وما يتفرّع عنه من اتهامات تتعلق بأعمال مسلّحة ونقل أسلحة والتدخل في أنشطة إرهابية، إضافة إلى قضية تصريحات إعلامية أدلى بها عام 2014 داخل مخيم عين الحلوة، فضلًا عن ملف تمويل مجموعة مسلّحة مرتبطة بالأسير.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيطار يحصّن قراره الظني بخطوة قضائية جديدة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
القرار الظني في قضية المرفأ في موعده
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: من المفروض وفي اسرع وقت ممكن رفع القرار الظني في انفجار المرفأ على ان يستكمل المجلس العدلي عمله ولا يمكننا الاستمرار في المماطلة بالامر اكثر من ذلك
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24
صدور القرار الظني بملف تزوير الشهدات في الجامعة اللبنانية والإدعاء على فادي ابو دية وآخرين بجرائم الإحتيال والتزوير وغيرها (الجديد)
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 09:15:05 Lebanon 24 Lebanon 24

مخيم عين الحلوة

النيابة العامة

مصرف لبنان

الألمانية

اللبنانية

النيابة

القضايا

الحجار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:15 | 2026-02-19
Lebanon24
02:01 | 2026-02-19
Lebanon24
02:00 | 2026-02-19
Lebanon24
01:45 | 2026-02-19
Lebanon24
01:43 | 2026-02-19
Lebanon24
01:30 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24