لبنان
في يارون وتبنا.. هذا ما قام به العدو الإسرائيلي
Lebanon 24
18-02-2026
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفّذ الجيش
الإسرائيلي
فجر اليوم تفجيراً في بلدة يارون الحدودية
جنوب لبنان
.
وأغار الطيران الحربي المعادي ليلا، على تبنا لجهة
تفاحتا
.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفّذ هجمات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب
لبنان
خلال ساعات الليل.
