في يارون وتبنا.. هذا ما قام به العدو الإسرائيلي

نفّذ الجيش فجر اليوم تفجيراً في بلدة يارون الحدودية .

وأغار الطيران الحربي المعادي ليلا، على تبنا لجهة .

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه نفّذ هجمات على بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدة مناطق بجنوب خلال ساعات الليل.