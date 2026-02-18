شرطة بلدية طرابلس تصادر كميات من المفرقعات النارية

بتوجيهات من قائد شرطة بلدية النقيب نفذت دوريات الشرطة جولات ميدانية مساء اليوم على عدد من محال بيع المفرقعات النارية في عدة أحياء من طرابلس، حيث جرى ضبط ومصادرة كميات من المفرقعات، بحسب مندوبة " ".



كما تم توجيه إنذارات لأصحاب المحال المخالِفة مع التشديد على ضرورة الامتناع عن بيع المفرقعات تحت طائلة تنظيم محاضر ضبط صارمة بحق المخالفين وفقاً للقوانين المرعية الإجراء.



وأشارت إلى أنها تواصل دورياتها اليومية في مختلف أنحاء المدينة لمكافحة هذه الظاهرة داعية أصحاب المحال والبائعين إلى تحكيم ضمائرهم والامتناع عن بيع المفرقعات النارية لما تشكله من خطر جسيم على الأطفال والمواطنين إضافة إلى الأضرار التي قد تطال الممتلكات العامة والخاصة.



وتأتي هذه الإجراءات حرصاً على السلامة العامة ، ويذكر ان المفرقعات النارية التي يتم مصادرتها تتلف على الفور.

