توتر في ببنين بعد إشكال فردي يتطور إلى عراك مسلح وخسائر مادية (فيديو)

وقع مساء إشكال فردي بين أفراد من عائلة آل “ش” على طريق عام أوتوستراد ببنين - تطور إلى عراك بالأيدي واستعمال أسلحة بيضاء، مع تحطيم كويسك عائد لاحد طرفي الإشكال. بحسب مندوبة " ".وخلال الأحداث أقدم أحد المشاركين على إطلاق النار في الهواء بواسطة بندقية صيد ما تسبب بحالة من الفوضى والتوتر في المحلة.فيما لم يُسجل وقوع إصابات بشرية، لكن الأضرار المادية كانت جسيمة، هذا وقد تم قطع الطريق أمام السيارات خلال الإشكال الذي عرف ان خلفياته نزاع على كويسك.