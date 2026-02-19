تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

وزارة الإعلام تؤهل حديقة الإعلاميين في بيروت وتطلق مشاريع مماثلة بالمحافظات

Lebanon 24
19-02-2026 | 01:18
وزارة الإعلام تؤهل حديقة الإعلاميين في بيروت وتطلق مشاريع مماثلة بالمحافظات
وزارة الإعلام تؤهل حديقة الإعلاميين في بيروت وتطلق مشاريع مماثلة بالمحافظات photos 0
في إطار متابعة وزارة الإعلام تأمين مساحات للإعلاميين وأماكن مخصّصة لهم في مختلف المحافظات، عُقد في مكتب وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص اجتماع بين فريق عمل الوزارة والقطاع الخاص، خُصّص لمباشرة تأهيل حديقة الإعلاميين في بيروت قبالة قصر الأونسكو والمنشأة بالقرار البلدي رقم ٤٢٢ تاريخ ٢٠٢٦/١١/٢٥، وذلك ضمن رؤية متكاملة للوزارة حيث أنه توازياً مع هذه الجهود، تواصل الوزارة اطلاق مشاريع مماثلة في عدد من المحافظات، حيث سيتم افتتاح قاعة مخصّصة للإعلاميين في البقاع بعد انتهاء الأعمال فيها بناء على قرار اتحاد بلديات قضاء زحلة رقم ١٦ تاريخ ٢٠٢٦/٢/١٣ الصادر بناء على طلب الوزير مرقص. وبحكم الموقع الاستراتيجي للمنطقة، ستشكّل هذه القاعة مساحة إعلامية مخصّصة لاستعمال جميع الإعلاميين، على أن تكون مجهّزة من قبل اتحاد بلديات قضاء زحلة بأجهزة كومبيوتر، وخدمة إنترنت، وشاشات، ومستلزمات العمل الإعلامي كافة، بما يسهّل تغطية الأحداث ويوفّر مكان عمل مريحاً ولائقاً للإعلاميين في البقاع أو المتّجهين منه أو اليه.
وزارة الإعلام

وزير الإعلام

مكتب وزير

قضاء زحلة

بول مرقص

البقاع

بيروت

إنترنت

تابع
