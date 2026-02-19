وزارة الإعلام تؤهل حديقة الإعلاميين في بيروت وتطلق مشاريع مماثلة بالمحافظات

في إطار متابعة تأمين مساحات للإعلاميين وأماكن مخصّصة لهم في مختلف المحافظات، عُقد في مكتب المحامي د. اجتماع بين فريق عمل الوزارة والقطاع الخاص، خُصّص لمباشرة تأهيل حديقة الإعلاميين في قبالة قصر الأونسكو والمنشأة بالقرار البلدي رقم ٤٢٢ تاريخ ٢٠٢٦/١١/٢٥، وذلك ضمن رؤية متكاملة للوزارة حيث أنه توازياً مع هذه الجهود، تواصل الوزارة اطلاق مشاريع مماثلة في عدد من المحافظات، حيث سيتم افتتاح قاعة مخصّصة للإعلاميين في بعد انتهاء الأعمال فيها بناء على قرار اتحاد بلديات رقم ١٦ تاريخ ٢٠٢٦/٢/١٣ الصادر بناء على طلب الوزير . وبحكم الموقع الاستراتيجي للمنطقة، ستشكّل هذه القاعة مساحة إعلامية مخصّصة لاستعمال جميع الإعلاميين، على أن تكون مجهّزة من قبل اتحاد بلديات قضاء بأجهزة كومبيوتر، وخدمة ، وشاشات، ومستلزمات العمل الإعلامي كافة، بما يسهّل تغطية الأحداث ويوفّر مكان عمل مريحاً ولائقاً للإعلاميين في البقاع أو المتّجهين منه أو اليه.

