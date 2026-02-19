تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
18
o
بيروت
19
o
طرابلس
19
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
-3
o
بشري
13
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
لبنان
نائب مستاء من تحرّك" القوات": مقعدي في دائرة الاستهداف
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
19-02-2026
|
01:15
يتردّد في الأوساط السياسية أنّ نائباً يعرب في مجالسه الخاصة عن استياء ملحوظ من مساعي
القوات اللبنانية
لفتح معركة انتخابية على المقعد الأرثوذكسي في دائرته، معتبراً أنّ هذه الخطوة موجّهة ضده مباشرة وتشكل محاولة لإضعاف موقعه التمثيلي.
وبحسب ما يُنقل عنه، فإنّ المعطيات المتوافرة لديه حول المسار الانتخابي الحالي توحي بأنّ الاستحقاق النيابي قد لا يُجرى في موعده المقرر، مشيراً إلى أنّ معظم القيادات السياسية تتعامل مع هذا الملف بقدر كبير من المناورة السياسية، على حدّ تعبيره.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
