نائب مستاء من تحرّك" القوات": مقعدي في دائرة الاستهداف

يتردّد في الأوساط السياسية أنّ نائباً يعرب في مجالسه الخاصة عن استياء ملحوظ من مساعي لفتح معركة انتخابية على المقعد الأرثوذكسي في دائرته، معتبراً أنّ هذه الخطوة موجّهة ضده مباشرة وتشكل محاولة لإضعاف موقعه التمثيلي.



وبحسب ما يُنقل عنه، فإنّ المعطيات المتوافرة لديه حول المسار الانتخابي الحالي توحي بأنّ الاستحقاق النيابي قد لا يُجرى في موعده المقرر، مشيراً إلى أنّ معظم القيادات السياسية تتعامل مع هذا الملف بقدر كبير من المناورة السياسية، على حدّ تعبيره.

