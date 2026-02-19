تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عين القوّات على زغرتا

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
19-02-2026 | 01:45
لفت مصدر إحصائي إلى أنّ «القوات اللبنانية» لا تضع هاجس إيصال نائبين في قضاء بشري، وأنّ "عقدة" المقعد النيابي الثاني في القضاء انتفت لديها. واشار الى  أنّ النائب السابق جوزيف إسحق سيكون على اللائحة نفسها مع النائبة ستريدا جعجع
وأوضح المصدر أنّ اللائحة ستحقق حاصلين: الأول في بشري، وسيكون بطبيعة الحال من نصيب النائبة جعجع، فيما يذهب الحاصل الثاني إلى مرشّح «القوات» في زغرتا أياً يكن، وعندها يصبح المقعد الثاني في بشري من حصة لائحة أخرى.
وأشار المصدر إلى أنّ هذه الخطوة مدروسة، إذ باتت "القوات"مقتنعة بأنّ هذا الخيار يريح عاصمة قضاء بشري ولا يسبّب أي إزعاج لها، خصوصاً أنّ اتحاد البلديات، المؤلف من 12 بلدية، يقف إلى جانب "القوات" ولا توجد أي مشكلة إنمائية. وأضاف أنّ " حزب القوات" يعتبر أيضاً أنّ من غير المستحب ترك ما لا يقل عن 4000 مناصِر قواتي في زغرتا من دون تمثيل نيابي قواتي". 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
