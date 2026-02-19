عين القوّات على زغرتا

لفت مصدر إحصائي إلى أنّ «القوات اللبنانية» لا تضع هاجس إيصال نائبين في قضاء بشري، وأنّ "عقدة" المقعد النيابي الثاني في انتفت لديها. واشار الى أنّ النائب السابق إسحق سيكون على اللائحة نفسها مع النائبة .وأوضح المصدر أنّ اللائحة ستحقق حاصلين: الأول في بشري، وسيكون بطبيعة الحال من نصيب النائبة ، فيما يذهب الحاصل الثاني إلى مرشّح «القوات» في أياً يكن، وعندها يصبح المقعد الثاني في بشري من حصة لائحة أخرى.وأشار المصدر إلى أنّ هذه الخطوة مدروسة، إذ باتت "القوات"مقتنعة بأنّ هذا الخيار يريح عاصمة قضاء بشري ولا يسبّب أي إزعاج لها، خصوصاً أنّ ، المؤلف من 12 بلدية، يقف إلى جانب "القوات" ولا توجد أي مشكلة إنمائية. وأضاف أنّ " حزب القوات" يعتبر أيضاً أنّ من غير المستحب ترك ما لا يقل عن 4000 مناصِر قواتي في زغرتا من دون تمثيل نيابي قواتي".