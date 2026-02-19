نائب مقرّب من بري إلى "التقاعد"؟

قبل أيام قليلة، تقدم خواجة بطلب ترشيحه للانتخابات النيابية عن المقعد في ، وذلك في خطوة تتجدد مع كل استحقاق انتخابي خلال السنوات الماضية.



لكن، قبل ترشح خواجة، كان هناك بحث في أوساط " الشيعي" في فرضية استبعاد ترشيح النائب المذكور ضمن لوائح "التنمية والتحرير" عن المقعد الشيعي في الثانية، لتحلّ محلّهُ النائب .



وتحدثت المصادر عن أن استبدال خواجة كان مطروحاً بجدية، لكن ترشحه قطع الشك باليقين، ما يعني أن فرضية إحالة خواجة، المقرب من ، "إلى التقاعد" في ، باتت مستبعدة.

