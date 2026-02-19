تحذير من أسلوب احتيال منظّم ينتشر عبر الهواتف في لبنان

سُجِّلت في الأيام الأخيرة حالات احتيال جديدة في ، تعتمد على اتصالات هاتفية من أرقام مجهولة، يجري خلالها الادعاء بتقديم مساعدات إنسانية أو عروض عمل وهمية، بهدف استدراج المواطنين وسلبهم مبالغ مالية.وبحسب المعطيات، يبدأ الأسلوب باتصال هاتفي يدّعي خلاله المتصل أنه تابع لجهة خيرية أو لأطباء قادمين من الخارج لتوزيع مساعدات في . لاحقاً، يُعاد التواصل مع المستهدف بحجة الاستفسار عمّا إذا كان يعرف سائقاً للعمل، في مقابل بدل يومي مرتفع، في محاولة لكسب الثقة تدريجياً.ويُستدرج المستهدف لاحقاً إلى مهمة وهمية، يُطلب خلالها التوجّه لتسلّم أدوية من جهة معيّنة، ثم يُطلب منه دفع مبلغ مالي مسبق، مع إرسال صورة حوالة مزيفة لإيهامه بأن المبلغ سيُعاد إليه خلال ساعات.كما لوحظ أنّ القائمين على هذا الأسلوب يعمدون إلى حذف الرسائل أو حظر الضحية بعد تنفيذ عملية الاحتيال، ما يصعّب عملية التتبّع لاحقاً.ويُسجَّل هذا الأسلوب ضمن سلسلة حالات احتيال مشابهة، ما يستدعي تنبّه المواطنين وعدم الانجرار وراء اتصالات أو عروض غير موثوقة، لا سيما تلك التي تتضمن طلبات مالية مسبقة.