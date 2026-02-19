تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

اجتماع في النبطية لتنسيق وقف رش الأعشاب الضارة وحماية البيئة

Lebanon 24
19-02-2026 | 02:01
زار وفد من لجنة محافظة النبطية في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" وأمين سر نقابة مربي النحل في الجنوب مجيد كويس، رئيس اتحاد بلديات الشقيف خالد بدر الدين، لبحث موضوع رش الأعشاب الضارة بالمبيدات العشبية ضمن نطاق بلدات الاتحاد، وما يترتب على ذلك من أضرار جسيمة على النحل والثروة الزراعية والبيئة عمومًا.

شدّد الوفد، بحسب بيان صادر عن اللجنة ونقابة مربي النحل في الجنوب، على "خطورة رش المبيدات خلال فترة الإزهار، لما يسببه ذلك من نفوق أعداد كبيرة من النحل وخسائر فادحة لمربي النحل، بالإضافة إلى انعكاساته السلبية على السلامة الغذائية والتوازن البيئي".

كما تم التذكير "بوجود مرسوم واضح وصريح صادر عن وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية الرقم 307 تاريخ 31/3/2021، الذي يمنع رش دواء تجفيف الأعشاب، ويحمّل البلديات مسؤولية الالتزام والتقيّد بمضمونه حفاظًا على الصحة العامة والبيئة".

وقد أبدى رئيس الاتحاد تفهّمه "لهواجس المزارعين والنحالين، وتم الاتفاق على متابعة الموضوع واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع البلديات المعنية، بما يضمن وقف هذه الممارسات وإيجاد حلول فورية تراعي المصلحة العامة".

وأكد الاتحاد حرصه على "التعاون البنّاء مع السلطات المحلية"، متمنيا على "كل البلديات التزام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، حفاظًا على قطاع تربية النحل وحمايةً للبيئة والإنتاج الزراعي في منطقتنا".
الأعشاب الضارة

وزارة الداخلية

محافظة النبطية

رئيس الاتحاد

رئيس اتحاد

بدر الدين

اللبنانية

