الرئيسية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

ضبط أفران مخالفة في المنية وعكار بعد التلاعب بأوزان ربطة الخبز

Lebanon 24
19-02-2026 | 02:26
ضبط أفران مخالفة في المنية وعكار بعد التلاعب بأوزان ربطة الخبز
ضبط أفران مخالفة في المنية وعكار بعد التلاعب بأوزان ربطة الخبز photos 0
جالت دوريات حماية المستهلك في الشمال بشكلٍ مفاجئ بعد عصر أمس، تزامناً مع بداية الشهر الكريم، حيث نفّذت حملة رقابية على عدد من الأفران في مناطق المنية وعكار.

وأسفرت الجولات عن تنظيم محاضر ضبط بحق أفران مخالفة، بعد ثبوت تلاعبها بأوزان ربطة الخبز وعدم التقيّد بالمعايير المحددة، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين ومنع أي استغلال في هذه الفترة التي يزداد فيها الطلب على مادة الخبز.

وستستمر الحملات بشكل دوري ومفاجئ خلال شهر رمضان، لضبط المخالفات والحفاظ على حقوق المستهلكين، داعية أصحاب الأفران إلى التزام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
 
