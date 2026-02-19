ضبط أفران مخالفة في المنية وعكار بعد التلاعب بأوزان ربطة الخبز

جالت دوريات حماية المستهلك في بشكلٍ مفاجئ بعد عصر أمس، تزامناً مع بداية الشهر ، حيث نفّذت حملة رقابية على عدد من الأفران في مناطق وعكار.وأسفرت الجولات عن تنظيم محاضر ضبط بحق أفران مخالفة، بعد ثبوت تلاعبها بأوزان ربطة الخبز وعدم التقيّد بالمعايير المحددة، في خطوة تهدف إلى حماية المواطنين ومنع أي استغلال في هذه الفترة التي يزداد فيها الطلب على مادة الخبز.وستستمر الحملات بشكل ومفاجئ خلال شهر ، لضبط المخالفات والحفاظ على حقوق المستهلكين، داعية إلى القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.