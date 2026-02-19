تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

دخل شقّتَيْن في عرمون وسرق مبلغًا ماليًّا .. توقيف سوري متورط بسرقة 15 ألف دولار

Lebanon 24
19-02-2026 | 02:35
A-
A+

دخل شقّتَيْن في عرمون وسرق مبلغًا ماليًّا .. توقيف سوري متورط بسرقة 15 ألف دولار
دخل شقّتَيْن في عرمون وسرق مبلغًا ماليًّا .. توقيف سوري متورط بسرقة 15 ألف دولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتاريخ 8-2-2026، أقدم مجهول على الدخول إلى شقتَّين في البناء عينه في محلة عرمون، وسرق من داخل الأولى مبلغ /10/ آلاف دولار أميركي، كابلات نحاسية، ومكيّفًا، وأدوات صحية، وقارورتَي غاز وخلاطات وساعات يد، قُدِّرَت قيمتها بحوالي ألفَي دولار، ومن داخل الثانية مبلغ /5/ آلاف دولار أميركي، وفرّ إلى جهةٍ مجهولة.

على الفور باشرت القطعات المُختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت الشعبة في خلال ساعات إلى تحديد هويّته، وهو المدعو:

ع. ح. ب (مواليد عام 1984، سوري)
بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبأقل من /24/ ساعة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة عرمون، وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًّا، مستندات شخصية، وهاتفًا خلويًّا.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنية بناءً على إشارة القضاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
سرقة محل هواتف في عكار بمحتويات قيمتها 40 ألف دولار
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
سرقة بـ12 ألف دولار في الغبيري.. "أمن الدولة" تكشف المتورطين
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مسار معقّد لاقرار قانون الفجوة المالية حكوميا: 18 مليار دولار كلفة أول 100 ألف دولار
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في البقاع... توقيف مطلوبين بجرائم سرقة ومخدرات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:38:26 Lebanon 24 Lebanon 24

شعبة المعلومات

شعبة العلاقات

القضاء

عرمون

المعن

العلا

نحاس

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-19
Lebanon24
04:29 | 2026-02-19
Lebanon24
04:28 | 2026-02-19
Lebanon24
04:24 | 2026-02-19
Lebanon24
04:22 | 2026-02-19
Lebanon24
04:08 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24