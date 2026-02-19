دخل شقّتَيْن في عرمون وسرق مبلغًا ماليًّا .. توقيف سوري متورط بسرقة 15 ألف دولار

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



بتاريخ 8-2-2026، أقدم مجهول على الدخول إلى شقتَّين في البناء عينه في محلة ، وسرق من داخل الأولى مبلغ /10/ آلاف دولار أميركي، كابلات نحاسية، ومكيّفًا، وأدوات صحية، وقارورتَي غاز وخلاطات وساعات يد، قُدِّرَت قيمتها بحوالي ألفَي دولار، ومن داخل الثانية مبلغ /5/ آلاف دولار أميركي، وفرّ إلى جهةٍ مجهولة.



على الفور باشرت القطعات المُختصّة في إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات، توصّلت الشعبة في خلال ساعات إلى تحديد هويّته، وهو المدعو:



ع. ح. ب (مواليد عام 1984، سوري)

بالتاريخ ذاته، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، وبأقل من /24/ ساعة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في محلة عرمون، وضبطت بحوزته مبلغًا ماليًّا، مستندات شخصية، وهاتفًا خلويًّا.



أجري المقتضى القانوني بحقّه، وتم تسليمه مع المضبوطات إلى القطعة المعنية بناءً على إشارة .

