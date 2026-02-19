تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فضيحة مالية في مرفأ طرابلس… أمن الدولة يلاحق شركات متهرّبة

Lebanon 24
19-02-2026 | 02:43
فضيحة مالية في مرفأ طرابلس… أمن الدولة يلاحق شركات متهرّبة
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:

"في إطار جهود المديرية العامة لأمن الدولة في صون المال العام ومكافحة الفساد المالي والإداري، وبعد ورود معلومات دقيقة عن قيام عدد من الوكالات البحرية في مرفأ طرابلس بالتهرّب من تسديد الرسوم المرفئية المستحقة منذ العام ٢٠١٠، وتُقدّر بحوالى نصف مليون دولار، أجرى مكتب مرفأ بيروت في أمن الدولة تحقيقا قضائيا مع أحد موظفي إدارة مرفأ طرابلس اضافة إلى عدد من أصحاب ووكلاء ١٨ شركة  حيث أظهرت التحقيقات وجود تهرّب متعمّد في تسديد الرسوم المرفئية من قبل الشركات وإهمال وظيفي من قبل بعض الموظفين في المرفأ لمتابعة الإدارة تحصيل تلك المستحقات.

تم ترك الموظف رهن التحقيق، وإلزام أصحاب ١٦ شركة بحرية تسديد الفواتير المستحقة والتي بلغت قيمتها ١٥٠ ألف دولار أميركي و٧٥ مليون ليرة ومنحوا براءات ذمة مالية، وتم تركهم لقاء سندات إقامة، بالإضافة إلى المبالغ التي هي قيد التحصيل والتي تُقدّر بـ ٣٠٠ الف دولار أميركي .

ختم التحقيق واودع  القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية وتحصيل المبالغ المتبقية".
 
