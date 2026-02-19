قتيل وجريحان.. حادث في معمل في الفنار يؤدي إلى انهيار أجزاء منه

أعلنت والعلاقات العامة في أنه وحوالي الساعة الرابعة والثلث فجر اليوم، وقع حادث داخل معملٍ لصناعة علب العصير في منطقة ، حيث أدى انفجار في إحدى الآلات الصناعية إلى إنهيار أجزاء من الطابقين الأرضي والأول.وعلى الأثر، نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض. وقد تم إنقاذ عاملين من تحت الأنقاض، جرى إسعافهما ونقلهما إلى أحد المستشفيات لتلقّي العلاج اللازم. كما تم انتشال جثة عامل من التابعية من تحت الركام.وتواصل فرق الدفاع المدني تأمين السلامة العامة في موقع الحادثة.