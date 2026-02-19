طقس مستقر في الأيام المقبلة.. ولكن الأمطار عائدة وبشدة في هذا الموعد

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان التيارات الغربية الرطبة لا زالت تعبر المنطقة قادمةً من ، ولم يمر أسبوع إلا وتعرّضت المنطقة لأكثر من حالة ماطرة، منها ما هو ضعيف ومنها ما هو قوي، ففاضت معظم الأنهار وتفجّرت الينابيع مجددًا بعد أن عانت المنطقة السنة الماضية من شحّ في الأمطار، فكانت سنة استثنائية من حيث الجفاف. وقد اقتربت أغلب المناطق من معدلاتها الموسمية. ففي منطقة عندقت – ، يتراوح المعدل بين 700 و800 ملم، بلغ حتى المنخفض الأخير 620 ملم.أما بالنسبة للثلوج، فلم تتعمّق الكتل حتى الساعة، واقتصرت الثلوج على الجبال المتوسطة، وما دون ذلك كانت ثلوجًا غير مؤثرة أو ممزوجة.وأضافت الصفحة ان تحديثات الخرائط الجوية المتغيرة تشير إلى استقرار في الأجواء اعتبارًا الخميس، مع انحسار الأمطار وتراجع سرعة الرياح عصرًا وفي ساعات المساء الأولى، بعدما كانت عاصفة في بعض هباتها. فيما تستشعر النماذج العددية أكثر من حالة ماطرة في المرحلة المقبلة، البداية نهار الأحد مع أمطار متفرقة تشتد الأسبوع المقبل.