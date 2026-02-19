عون تسلّم دعوة رسمية من ماكرون لمشاركته في ترؤس مؤتمر باريس

تسلّم الرئيس جوزاف عون دعوة رسمية من لمشاركته في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم وقوى الامن الداخلي الذي سيعقد في في ٥ اذار المقبل.



في الدعوة: مشاركتكم الشخصية في هذا المؤتمر ستشكل اشارة سياسية قوية تعكس متانة الروابط التي تجمع بلبنان وتمسكنا المشترك باستقرار بلدكم والاستعادة الكاملة لسيادته.



وأشار ماكرون إلى ان ⁠هدف المؤتمر اعادة التأكيد على الدعم السياسي والمالي والتقني الذي يقدمه لهذه المؤسسات، وحشد دعم دولي منسق ومتوقع بما يتماشى مع الاولويات المحددة.

تسلّم رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا نقلها اليه سفير البرازيل في Tarcisio Costa تضمنت دعوة رسمية لزيارة البرازيل "بهدف تعميق الشراكة التاريخية بين البلدين".

كما عرض مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، اوضاع العاملين في القطاع العام ومشروع القانون الذي اعده مجلس الخدمة لتصحيح الأجور في القطاع العام.