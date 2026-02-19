تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

عون تسلّم دعوة رسمية من ماكرون لمشاركته في ترؤس مؤتمر باريس

Lebanon 24
19-02-2026 | 05:00
عون تسلّم دعوة رسمية من ماكرون لمشاركته في ترؤس مؤتمر باريس
تسلّم الرئيس جوزاف عون دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لمشاركته في ترؤس المؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي الذي سيعقد في باريس في ٥ اذار المقبل.
 
وقال الرئيس ماكرون في الدعوة: مشاركتكم الشخصية في هذا المؤتمر ستشكل اشارة سياسية قوية تعكس متانة الروابط التي تجمع فرنسا بلبنان وتمسكنا المشترك باستقرار بلدكم والاستعادة الكاملة لسيادته.

وأشار ماكرون إلى ان ⁠هدف المؤتمر اعادة التأكيد على الدعم السياسي والمالي والتقني الذي يقدمه المجتمع الدولي لهذه المؤسسات، وحشد دعم دولي منسق ومتوقع بما يتماشى مع الاولويات المحددة.
 
 
تسلّم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رسالة من الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا  نقلها اليه سفير البرازيل في لبنان Tarcisio Costa تضمنت دعوة رسمية لزيارة البرازيل "بهدف تعميق الشراكة التاريخية بين البلدين". 
 
كما عرض الرئيس عون مع رئيسة مجلس الخدمة المدنية، نسرين مشموشي، اوضاع العاملين في القطاع العام ومشروع القانون الذي اعده مجلس الخدمة لتصحيح الأجور في القطاع العام. 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24