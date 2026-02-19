نقابة الغاز تدعو معامل التعبئة للالتزام بالموزعين الرسميين فقط

دعا رئيس والموزعين في قطاع في ، أصحاب معامل تعبئة الغاز في لبنان، والبالغ عددها نحو 160 معملًا، "الالتزام التام بعدم تعبئة قوارير الغاز إلا للموزعين المعتمدين والمسجّلين رسميًا لدى النقابتين، وذلك حصراً بعد إبراز إفادة صالحة صادرة عن النقابة المختصة، والتي تُعطى مجانًا ولا يترتّب عليها أي بدل مادي".واشار في بيان، الى ان "الهدف من هذا الإجراء هو ضبط السوق المحلي وتنظيم التوزيع ووقف السوق السوداء ومنع التعبئة غير القانونية، اضافة الى الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن والمياه، واعتماد سعر موحّد من قبل جميع الموزعين وعدم تعبئة أي صهريج أو شاحنة أو كميون غير قانوني أو غير مستوفي الشروط الفنية والإدارية"، لافتا الى ان "هذا الإجراء يهدف الى تنظيم قطاع توزيع الغاز في لبنان، ووضع حدّ للأسعار العشوائية، وحماية المواطنين من الاستغلال، والحفاظ على السلامة العامة".وختم معتبرا ان "دعوتنا لمعامل التعبئة للحد من الفوضى الحاصلة في سوق الغاز، وانتشار السوق السوداء، والتلاعب بالأسعار، وحرصًا على السلامة العامة وحماية المستهلك"، وحمّل "كامل المسؤولية لأي معمل يخالف هذا التعميم"، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".