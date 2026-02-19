تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نقابة الغاز تدعو معامل التعبئة للالتزام بالموزعين الرسميين فقط

Lebanon 24
19-02-2026 | 03:40
A-
A+
نقابة الغاز تدعو معامل التعبئة للالتزام بالموزعين الرسميين فقط
نقابة الغاز تدعو معامل التعبئة للالتزام بالموزعين الرسميين فقط photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز في لبنان فريد زينون، أصحاب معامل تعبئة الغاز في لبنان، والبالغ عددها نحو 160 معملًا، "الالتزام التام بعدم تعبئة قوارير الغاز إلا للموزعين المعتمدين والمسجّلين رسميًا لدى النقابتين، وذلك حصراً بعد إبراز إفادة صالحة صادرة عن النقابة المختصة، والتي تُعطى مجانًا ولا يترتّب عليها أي بدل مادي".

واشار في بيان، الى ان "الهدف من هذا الإجراء هو ضبط السوق المحلي وتنظيم التوزيع ووقف السوق السوداء ومنع التعبئة غير القانونية، اضافة الى الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، واعتماد سعر موحّد من قبل جميع الموزعين وعدم تعبئة أي صهريج أو شاحنة أو كميون غير قانوني أو غير مستوفي الشروط الفنية والإدارية"، لافتا الى ان "هذا الإجراء يهدف الى تنظيم قطاع توزيع الغاز في لبنان، ووضع حدّ للأسعار العشوائية، وحماية المواطنين من الاستغلال، والحفاظ على السلامة العامة".

وختم معتبرا ان "دعوتنا لمعامل التعبئة للحد من الفوضى الحاصلة في سوق الغاز، وانتشار السوق السوداء، والتلاعب بالأسعار، وحرصًا على السلامة العامة وحماية المستهلك"، وحمّل "كامل المسؤولية لأي معمل يخالف هذا التعميم"، مؤكدا أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة الفنزويلية تدعو جميع القوى الاجتماعية والسياسية إلى تفعيل خطط التعبئة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الكرملين: دعوة رسمية لبوتين للانضمام إلى "مجلس السلام" الذي اقترحه ترامب لغزة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إيراني رسمي: تسرب الغاز وراء انفجار مبنى سكني في بندر عباس
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة المحررين تدعو القوى الأمنية إلى عدم التعرض للإعلاميين
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 11:39:05 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

نقابة العاملين

وزارة الطاقة

نقابة الغاز

فريد زينون

فريد زين

التزام

الغاز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:30 | 2026-02-19
Lebanon24
04:29 | 2026-02-19
Lebanon24
04:28 | 2026-02-19
Lebanon24
04:24 | 2026-02-19
Lebanon24
04:22 | 2026-02-19
Lebanon24
04:08 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24