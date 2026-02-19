تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الانتخابات النيابية في مهبّ التفسيرات: صراع قانوني ـ سياسي يسبق معركة الصناديق

نايلا عازار - Nayla Azar

|
Lebanon 24
19-02-2026 | 04:30
A-
A+
الانتخابات النيابية في مهبّ التفسيرات: صراع قانوني ـ سياسي يسبق معركة الصناديق
الانتخابات النيابية في مهبّ التفسيرات: صراع قانوني ـ سياسي يسبق معركة الصناديق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعاد الرأي الصادر عن هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل خلط الأوراق السياسية والقانونية في لبنان، بعدما قدّم تفسيراً يجيز اقتراع المغتربين للنواب الـ128 في دوائرهم الأصلية بدلاً من حصر تمثيلهم بستة مقاعد ضمن الدائرة 16. ورغم أن هذا الرأي غير ملزم تشريعياً، إلا أن صدوره في هذا التوقيت بالذات وضع الاستحقاق النيابي أمام اختبار حقيقي يتداخل فيه القانوني بالسياسي، ويكشف حساسية المرحلة التي تسبق الانتخابات.
في القراءة الدستورية، لا يرقى رأي الهيئة إلى مستوى تعديل القانون، بل يندرج ضمن تفسير النصوص النافذة لتحديد آلية التطبيق الممكنة. وهذا يعني أن إجراء الانتخابات وفق هذه القراءة يبقى ممكناً ما لم يتدخل المجلس النيابي لتعديل القانون صراحة. غير أن هذا التوصيف القانوني لم يمنع تحوّل الرأي إلى مادة سجال سياسي واسع، لأن انعكاساته لا تقتصر على الإجراءات بل تطال التوازنات النيابية المتوقعة.
في هذا الإطار، شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن أي تعديل في قواعد العملية الانتخابية يجب أن يصدر حصراً عن السلطة التشريعية، معتبراً أن التفسيرات الاستشارية لا يمكن أن تحل محل التشريع. موقفه عكس تمسّكاً واضحاً بدور المجلس كمرجعية وحيدة لتغيير القوانين، لكنه في الوقت نفسه حمل بعداً سياسياً مرتبطاً بالخشية من أن يؤدي توسيع تأثير أصوات المغتربين إلى تبدّل نتائج في دوائر حساسة.
الموقف نفسه عبّر عنه النائب علي حسن خليل الذي حذّر من اعتماد مقاربات إجرائية لمعالجة قضية اقتراع المغتربين، معتبراً أن أي تغيير في آلية التصويت ينبغي أن يتم عبر نص تشريعي واضح. هذا التحذير يعكس قلقاً لدى قوى سياسية من أن تتحول الاجتهادات القانونية إلى سابقة تُستخدم مستقبلاً لتجاوز المجلس في مسائل مفصلية.
جوهر الخلاف يتمحور حول وزن الصوت الاغترابي. فالتجربة السابقة أظهرت أن اقتراع اللبنانيين في الخارج قادر على التأثير في النتائج، خصوصاً في الدوائر التي تُحسم بفوارق ضئيلة. وإذا احتُسبت هذه الأصوات ضمن الدوائر الـ15، يتوزّع تأثيرها على عدد كبير من المقاعد، ما يرفع قدرتها على تعديل الخريطة النيابية. أما إذا حُصرت بستة نواب فقط، فيتحول حضورها إلى تمثيل رمزي محدود. من هنا يمكن فهم سبب تحوّل النقاش القانوني إلى مواجهة سياسية مبكرة حول شكل البرلمان المقبل.
المشهد الحالي يوحي بأن البلاد أمام ثلاثة احتمالات: إجراء الانتخابات في موعدها وفق التفسير الاستشاري إذا تعذّر التوافق على تعديل القانون؛ أو إقرار تعديل تشريعي سريع يحدد آلية اقتراع المغتربين بشكل نهائي؛ أو دخول الاستحقاق في دوامة تأجيل إذا تفاقمت الخلافات. إلا أن المؤشرات السياسية حتى الآن ترجّح الخيار الأول، أي السير بالانتخابات ضمن المهلة الدستورية مع استمرار السجال السياسي حتى يوم الاقتراع.
في المحصلة، لا يمكن فصل الجدل القانوني عن حسابات القوى. فالقانون الانتخابي في لبنان ليس مجرد نص تنظيمي، بل هو عنصر أساسي في توازن النظام السياسي. لذلك يبدو النقاش حول رأي هيئة الاستشارات في جوهره صراعاً مبكراً على نتائج الانتخابات نفسها، حيث تحاول كل جهة تفسير النص بما ينسجم مع مصالحها. وبين النص الدستوري وحسابات القوى، يبقى مصير الاستحقاق رهناً بقدرة الطبقة السياسية على الفصل بين القاعدة القانونية والرهان السياسي، وهو أمر لم يكن يوماً سهلاً في التجربة اللبنانية.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الانتخابات النيابية حاصلة...ولكن بأي ثمن سياسي؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
صراع سياسي يعطل حل عقدة الانتخابات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
معركة زحلة النيابية: القوات تواجه معظم القوى السياسية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل الانتخابات يتقدّم وحماوة سياسية تسبق التسوية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

علي حسن خليل

الانتخابية

اللبنانية

نبيه بري

علي حسن

القاعدة

الدستور

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

نايلا عازار - Nayla Azar

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-02-19
Lebanon24
06:40 | 2026-02-19
Lebanon24
06:38 | 2026-02-19
Lebanon24
06:33 | 2026-02-19
Lebanon24
06:30 | 2026-02-19
Lebanon24
06:28 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24