تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الأمن العام يحدد آلية استقدام الفنانين العرب والأجانب

Lebanon 24
19-02-2026 | 04:04
A-
A+

الأمن العام يحدد آلية استقدام الفنانين العرب والأجانب
الأمن العام يحدد آلية استقدام الفنانين العرب والأجانب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

بناءً على القانون رقم /56/ تاريخ 27/12/2008 (قانون تنظيم المهن الفنية)، ولا سيما المادة /16/ منه،

 بناءً على المرسوم رقم /3705/ تاريخ22/06/2016 المعدّل بموجب المرسوم رقم /13043/ تاريخ 29/04/2024،

 وحرصًا على حسن تطبيق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وصونًا لحقوق صندوق التعاضد الموحد للفنانين،

يُطلب من جميع مستقدمي الفنانين العرب والأجانب، أفرادًا كانوا أم شركات، التقيد التام بالإجراءات الآتية، تحت طائلة ردّ الطلبات واتخاذ المقتضى القانوني:

أولاً: تأشير العقود

 يتوجب إبراز العقد الأصلي الموقّع مع الفنان الأجنبي لدى إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين مسبقًا، والحصول على التأشيرة الرسمية للصندوق على العقد قبل المباشرة بأي إجراء آخر.

ثانيًا: تسديد الرسم المالي

 يتوجب تسديد الرسم المحدد بنسبة (10%) من قيمة العقد لدى وزارة المالية لصالح صندوق التعاضد الموحد للفنانين، والحصول على إيصال رسمي يثبت عملية الدفع وفقًا للأصول.

ثالثًا: المستندات المطلوبة للحصول على سمة الدخول

 يُرفق بطلبات الحصول على سمات الدخول المقدمة إلى دوائر الأمن العام المختصة ما يأتي:

نسخة عن العقد الأصلي      الممهور بختم إدارة صندوق التعاضد الموحد للفنانين.

نسخة عن إيصال تسديد رسم      الـ (10%) الصادر عن وزارة المالية.

للإستفسار والإطلاع على كافة التفاصيل موقع المديرية العامة للأمن العام على الإنترنت:

Website http://general-security.gov.lb

Facebook https://facebook.com/DGSGLB

X https://x.com/DGSGLB

أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيلينسكي: نقترب من التوصل لوثيقة تحدد آلية مراقبة أي وقف لإطلاق النار
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
إستقدام المغتربين ضرورة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العمل يرد على نقابة مكاتب استقدام العاملات ويؤكد شرعية القرارات الجديدة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نقابة مكاتب استقدام عاملات المنازل ترفض قرار وزير العمل وتلوّح بالتصعيد
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 13:47:20 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للأمن العام

المديرية العامة للأمن

مكتب شؤون الإعلام

المديرية العامة

وزارة المالية

قانون تنظيم

الأمن العام

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:43 | 2026-02-19
Lebanon24
06:40 | 2026-02-19
Lebanon24
06:38 | 2026-02-19
Lebanon24
06:33 | 2026-02-19
Lebanon24
06:30 | 2026-02-19
Lebanon24
06:28 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24