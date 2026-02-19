يعقوبيان تتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بالمادة 55 من الموازنة

أعلنت النائبة أنها "ستتوجّه اليوم عند الساعة 2:15 بعد الظهر إلى لتقديم طعن بأحكام المادة 55 من ".وأوضحت في بيان أنّ "هذه المادة منحت الحكومة حقّ التشريع في المجال الجمركي والتعريفات، ما يفتح الباب أمام إصدار قرارات تتعلّق برفع الرسوم والضرائب، ومن بينها الضريبة المفروضة على البنزين والإجراءات الأخيرة المرتبطة بالمحروقات".