لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
يعقوبيان تتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بالمادة 55 من الموازنة
Lebanon 24
19-02-2026
|
04:08
photos
أعلنت النائبة
بولا يعقوبيان
أنها "ستتوجّه اليوم عند الساعة 2:15 بعد الظهر إلى
المجلس الدستوري
لتقديم طعن بأحكام المادة 55 من
قانون الموازنة
".
وأوضحت في بيان أنّ "هذه المادة منحت الحكومة حقّ التشريع في المجال الجمركي والتعريفات، ما يفتح الباب أمام إصدار قرارات تتعلّق برفع الرسوم والضرائب، ومن بينها الضريبة المفروضة على البنزين والإجراءات الأخيرة المرتبطة بالمحروقات".
المجلس الدستوري
قانون الموازنة
بولا يعقوبيان
الدستور
ستوري
توري
تابع
