الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد

أفادت مصلحة الأرصاد الجوية إلى ان طقسا مستقرا ودافئا نسبياً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين المقبلين مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم غد الجمعة ، حتى مساء يوم السبت حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوّي متوسّط الفعالية مصدره جنوب يؤدي إلى طقس ممطر أحياناً مع برق ورعد،رياح ناشطة، وثلوج على المرتفعات.الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:غائم جزئيًا الى قليل الغيوم مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.الجمعة:صافٍ اجمالاً مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع إنخفاض في نسبة الرطوبة، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة جنوب البلاد اعتباراً من بعد الظهر.السبت:قليل الغيوم مع انخفاض تدريجي وملموس بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من المساء فيتحول الطقس الى غائم مع تشكل الضباب على المرتفعات واحتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال الليل كما تنشط الرياح.الأحد:غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة، تشتدّ أحياناً اعتباراً من المساء مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق.