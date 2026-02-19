"التجمع الوطني الديموقراطي": على القوى العلمانية والحراك الثوري التوحد لمواصلة النضال

عقد لـ " الديموقراطي" ، دورة "اجتماعات الراحل الدكتور ناظم جعفر"، بمشاركة اعضاء المكتب التنفيذي و مسؤولي فروع التجمع في المحافظات و مسؤولي قطاعاته المهنية و النقابية. ناقش الحضور، الوضع التنظيمي الداخلي والأوضاع العامة في البلاد.







وافقت قيادة التجمع، على طلبات المنتسبين الجدد، و على انضمام واندماج المكونات العلمانية والديموقراطية المستقلة ، الناشطة في جميع المحافظات و الاقضية، و هي: الحركة المدنية الديموقراطية في و في الجنوب و الديموقراطي الشعبي في و حملة تغيير النظام في .







دعا التجمع "القوى الديموقراطية و العلمانية الحية في المجتمع، و قوى الحراك الثوري ، المنبثقة من ثورة تشرين ، إلى التوحد، في إطار ، و بلورة برنامج إصلاحي و تغييري شامل و متكامل، ومواصلة النضال، من أجل إقامة الحكم الوطني الديموقراطي ، على أسس العدالة الاجتماعية والعلمانية و الديموقراطية، على أنقاض نظام المحسوبية و الزبائنية و المحاصصة الطائفية والمذهبية و الفئوية".







وأكد أن "حراك تشرين، يجب ان يتحول، إلى ميدان مطلبيّ واسع، و ساحة عمل جماهيري سلمي منظم، و ليس فقط ، كاحتجاج عابر، بل كهيكل تنظيمي ، يتطلب تشكيل لجان شعبية ، في كل المناطق، عابرة للطوائف و المذاهب ، تعمل على اختيار قيادية عليا، تمثل جميع حراكات المحافظات".

