الجميّل عرض مع علاوي التطورات

التقى الرئيس أمين الجميّل في دارته في الجمهورية السابق الدكتور ، في اجتماع عكس، بحسب بيان، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع بين والعراق، والروابط الشخصية والوطنية التي تربط القيادات التي خبرت مسؤوليات الحكم في مراحل دقيقة من تاريخ البلدين. وكانت مناسبة لبحث مجمل الاوضاع السياسية في المنطقة والتحديات التي تواجه دولها في ظل التطورات المتسارعة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

Advertisement