الأبيض: منسى أكد أن "لا سلاح يعلو فوق سلاح الجيش"

زار رئيس " " في مكتبه وكان عرض للأوضاع الداخلية والظروف الصعبة التي يمرّ بها ، بالإضافةً إلى التطورات الأمنية في الجنوب وسبل تعزيز الاستقرار الداخلي.وشدّد الوزير منسى، بحسب بيان للأبيض، على أن "الوضع الأمني ممسوك وتحت السيطرة"، مشدّدًا على أن "من أولوياته الحفاظ على الأمن والاستقرار في ". كما شدّد على أنه "لا سلاح يعلو فوق سلاح الجيش "، مؤكّدًا جدّيته وصرامته في هذا الإطار.وفي ما يتعلّق بالاستحقاق النيابي، أعلن وزير الدفاع تأييده "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد"، معتبرًا أنها "محطة أساسية في مسيرة وتعزيز الحياة الديموقراطية".وفي ختام اللقاء، جدّد الأبيض دعمه والجيش، داعيًا الجميع إلى "وعي حجم المسؤولية الوطنية"، مؤكّدًا أن "الوطن بحاجة إلى كل طاقاته وإمكاناته للخروج من حال الفوضى السياسية والتوتر الداخلي، إذ لا يستطيع أحد أن يعيش بمفرده، فالوطن يبقى مصدر القوة الجامعة للبنانيين". وأكّد رفضه "زيادة الضرائب العشوائية التي تُفرض على اللبنانيين"، مشدّدًا على أنّ "المواطن لم يعد قادرًا على تحمّل المزيد من الأعباء التي تتراكم على كاهله عامًا بعد عام". واعتبر أن "هناك إمكانات عدة ومتنوّعة يمكن للدولة اعتمادها لتعزيز إيراداتها بعيدًا من جيب المواطن المثقل بالأزمات"، داعيًا إلى "اعتماد سياسات مالية عادلة ومدروسة تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة".