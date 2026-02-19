تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
17
o
جبيل
18
o
صيدا
17
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
0
o
بشري
14
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الأبيض: منسى أكد أن "لا سلاح يعلو فوق سلاح الجيش"
Lebanon 24
19-02-2026
|
05:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس "
المجلس الوطني الأرثوذكسي
"
روبير الأبيض
وزير الدفاع
ميشال منسى
في مكتبه وكان عرض للأوضاع الداخلية والظروف الصعبة التي يمرّ بها
لبنان
، بالإضافةً إلى التطورات الأمنية في الجنوب وسبل تعزيز الاستقرار الداخلي.
وشدّد الوزير منسى، بحسب بيان للأبيض، على أن "الوضع الأمني ممسوك وتحت السيطرة"، مشدّدًا على أن "من أولوياته الحفاظ على الأمن والاستقرار في
جنوب لبنان
". كما شدّد على أنه "لا سلاح يعلو فوق سلاح الجيش "، مؤكّدًا جدّيته وصرامته في هذا الإطار.
وفي ما يتعلّق بالاستحقاق النيابي، أعلن وزير الدفاع تأييده "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد"، معتبرًا أنها "محطة أساسية في مسيرة
العهد
وتعزيز الحياة الديموقراطية".
وفي ختام اللقاء، جدّد الأبيض دعمه
المؤسسة العسكرية
والجيش، داعيًا الجميع إلى "وعي حجم المسؤولية الوطنية"، مؤكّدًا أن "الوطن بحاجة إلى كل طاقاته وإمكاناته للخروج من حال الفوضى السياسية والتوتر الداخلي، إذ لا يستطيع أحد أن يعيش بمفرده، فالوطن يبقى مصدر القوة الجامعة للبنانيين". وأكّد رفضه "زيادة الضرائب العشوائية التي تُفرض على اللبنانيين"، مشدّدًا على أنّ "المواطن لم يعد قادرًا على تحمّل المزيد من الأعباء التي تتراكم على كاهله عامًا بعد عام". واعتبر أن "هناك إمكانات عدة ومتنوّعة يمكن للدولة اعتمادها لتعزيز إيراداتها بعيدًا من جيب المواطن المثقل بالأزمات"، داعيًا إلى "اعتماد سياسات مالية عادلة ومدروسة تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"يسرائيل هيوم": نتنياهو أكد للكابينت أنه عالج مسألة تفكيك سلاح حماس مع ترامب
Lebanon 24
"يسرائيل هيوم": نتنياهو أكد للكابينت أنه عالج مسألة تفكيك سلاح حماس مع ترامب
19/02/2026 15:54:49
19/02/2026 15:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنجية: كان يجب أن يضاف إلى الموازنة "سلاح وتسليح" الجيش اللبناني
Lebanon 24
فرنجية: كان يجب أن يضاف إلى الموازنة "سلاح وتسليح" الجيش اللبناني
19/02/2026 15:54:49
19/02/2026 15:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: عندما نقول "الطائف كاملاً" يعني أنه لا سلاح إلا بيد الدولة
Lebanon 24
الحريري: عندما نقول "الطائف كاملاً" يعني أنه لا سلاح إلا بيد الدولة
19/02/2026 15:54:49
19/02/2026 15:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الدفاع ميشال منسّى لـmtv عمّا إذا اقتنع حزب الله بتسليم سلاحه: "ليه ما بتسألوهن إلن؟ نحنا منعرف شو عم نعمل"
Lebanon 24
وزير الدفاع ميشال منسّى لـmtv عمّا إذا اقتنع حزب الله بتسليم سلاحه: "ليه ما بتسألوهن إلن؟ نحنا منعرف شو عم نعمل"
19/02/2026 15:54:49
19/02/2026 15:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
المجلس الوطني الأرثوذكسي
المؤسسة العسكرية
المجلس الوطني
روبير الأبيض
وزير الدفاع
تحت السيطرة
مجلس الوطني
ميشال منسى
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. مياه بحر صور غمرت الطرقات
Lebanon 24
بالفيديو.. مياه بحر صور غمرت الطرقات
08:42 | 2026-02-19
19/02/2026 08:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
Lebanon 24
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
08:23 | 2026-02-19
19/02/2026 08:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مصاب بطلق ناري في الرأس.. العثور على جثة شاب
Lebanon 24
مصاب بطلق ناري في الرأس.. العثور على جثة شاب
08:15 | 2026-02-19
19/02/2026 08:15:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بين "المرحلة الثانية" ومفاوضات جنيف... ما مصير سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
بين "المرحلة الثانية" ومفاوضات جنيف... ما مصير سلاح "حزب الله"؟
08:00 | 2026-02-19
19/02/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة "كنام"
Lebanon 24
مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة "كنام"
07:58 | 2026-02-19
19/02/2026 07:58:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
Lebanon 24
في حادث سير مروّع... "أبو وليد" خسر حياته (صورة)
10:37 | 2026-02-18
18/02/2026 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
Lebanon 24
الدولار إلى 60 ألف ليرة؟ طرحٌ "غير قابلة للتطبيق"
14:15 | 2026-02-18
18/02/2026 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
Lebanon 24
"قرار إسرائيلي بشأن لبنان".. تقرير إماراتي يتحدّث عن "الاستنزاف"
12:00 | 2026-02-18
18/02/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
Lebanon 24
حزب الله يسلّف سلام مجددا
11:01 | 2026-02-18
18/02/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
Lebanon 24
كلام إسرائيليّ جديد عن "القرض الحسن".. ماذا كشف؟
15:23 | 2026-02-18
18/02/2026 03:23:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:42 | 2026-02-19
بالفيديو.. مياه بحر صور غمرت الطرقات
08:23 | 2026-02-19
عيسى الخوري قلّص إجراءات ومراحل الحصول على الشهادة والإفادة الصناعية
08:15 | 2026-02-19
مصاب بطلق ناري في الرأس.. العثور على جثة شاب
08:00 | 2026-02-19
بين "المرحلة الثانية" ومفاوضات جنيف... ما مصير سلاح "حزب الله"؟
07:58 | 2026-02-19
مرقص وقع ورئيس اللبنانية اتفاقية تعاون بين وزارة الاعلام وجامعة "كنام"
07:55 | 2026-02-19
نقابة خبراء المحاسبة: لإعادة النظر بزيادة الضرائب
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 15:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 15:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 15:54:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24