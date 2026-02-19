تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

الأبيض: منسى أكد أن "لا سلاح يعلو فوق سلاح الجيش"

Lebanon 24
19-02-2026 | 05:54
الأبيض: منسى أكد أن لا سلاح يعلو فوق سلاح الجيش
زار رئيس "المجلس الوطني الأرثوذكسيروبير الأبيض وزير الدفاع ميشال منسى في مكتبه وكان عرض للأوضاع الداخلية والظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، بالإضافةً إلى التطورات الأمنية في الجنوب وسبل تعزيز الاستقرار الداخلي.

وشدّد الوزير منسى، بحسب بيان للأبيض، على أن "الوضع الأمني ممسوك وتحت السيطرة"، مشدّدًا على أن "من أولوياته الحفاظ على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان". كما شدّد على أنه "لا سلاح يعلو فوق سلاح الجيش "، مؤكّدًا جدّيته وصرامته في هذا الإطار.

وفي ما يتعلّق بالاستحقاق النيابي، أعلن وزير الدفاع تأييده "إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد"، معتبرًا أنها "محطة أساسية في مسيرة العهد وتعزيز الحياة الديموقراطية".

وفي ختام اللقاء، جدّد الأبيض دعمه المؤسسة العسكرية والجيش، داعيًا الجميع إلى "وعي حجم المسؤولية الوطنية"، مؤكّدًا أن "الوطن بحاجة إلى كل طاقاته وإمكاناته للخروج من حال الفوضى السياسية والتوتر الداخلي، إذ لا يستطيع أحد أن يعيش بمفرده، فالوطن يبقى مصدر القوة الجامعة للبنانيين". وأكّد رفضه "زيادة الضرائب العشوائية التي تُفرض على اللبنانيين"، مشدّدًا على أنّ "المواطن لم يعد قادرًا على تحمّل المزيد من الأعباء التي تتراكم على كاهله عامًا بعد عام". واعتبر أن "هناك إمكانات عدة ومتنوّعة يمكن للدولة اعتمادها لتعزيز إيراداتها بعيدًا من جيب المواطن المثقل بالأزمات"، داعيًا إلى "اعتماد سياسات مالية عادلة ومدروسة تراعي الأوضاع المعيشية الصعبة".

المجلس الوطني الأرثوذكسي

المؤسسة العسكرية

المجلس الوطني

روبير الأبيض

وزير الدفاع

تحت السيطرة

مجلس الوطني

ميشال منسى

