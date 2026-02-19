لمناسبة شهر رمضان المبارك.. وديع الخازن تلقى رسالة جوابية من نازك الحريري

تلقى عميد المجلس العام ووزير السابق وديع الخازن برقية جوابية من السيدة نازك ، أعربت فيها عن شكرها وامتنانها على التهنئة بمناسبة حلول شهر المبارك.







وأكدت في نص البرقية على "أهمية تعميم قيم الصبر والتسامح والتراحم التي يحملها الشهر الفضيل"، داعية إلى" التعاون لبناء مجتمع آمن وتعزيز "، مستذكرة الرئيس و"أهمية دوره في هذا الشهر".







وشددت على أن" التضامن والوحدة الوطنية هما السبيل لضمان استقرار الوطن وحماية قواعد الدولة الحديثة"، متمنية" والمغفرة للشهداء، والأمان والسلام للبنان والعالم العربي والإسلامي".







وختمت البرقية متمنية أن" يكون كل عام ولبنان بألف خير".

