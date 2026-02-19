تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
ترزيان: الطعن الجزئي بموازنة 2026 محاولة تجميل متأخرة
Lebanon 24
19-02-2026
|
06:07
photos
كتب النائب هاغوب ترزيان على حسابه عبر منصة "اكس": "نُمي إليّ أنّ هناك نائبة، بالمفهوم المجازي طبعاً، تنوي التقدّم بطعن جزئي بموازنة 2026 أمام
المجلس الدستوري
، وتبيع الناس وهماً بأنّ هذا الطعن هو "أمّ المعارك"، بذريعة أنّ الحكومة زادت الضرائب على أساس هذا البند".
وأضاف، "بصراحة، هذا استخفاف بعقول الناس واستغباء للمواطن. استعراض بعد استعراض، لكن هذه المرّة جاء متأخّراً. الحقيقة أنّ "أمّ المعارك" كانت في منع تمرير موازنة ذبح المواطن من الأساس، وكانت في التصويت ضد موازنة قطع الرقاب، لا في بطولات وهمية بعد أن انتهى كل شيء ووقع الضرر على الناس".
وتابع، "من سمح بتمرير الموازنة لا يمكنه أن يأتي اليوم ليلعب دور البطل. الطعن الجزئي اليوم محاولة تجميل متأخرة، لا تُلغي الضرر ولا تُبرّئ المسؤولية. المواقف الحقيقية تكون لحظة القرار، لا بعد فوات الأوان".
وختم، "صدقا هزلت".
