جمعية تجار لبنان الشمالي ناشدت وزير الاقتصاد التدخّل الفوري لوقف ارتفاع الأسعار

ناشدت جمعية" تجّار " برئاسة الحريري والتجارة "التدخّل الفوري والجاد لحماية المستهلك اللبناني من موجة الارتفاع المتسارعة في الأسعار في ظلّ تفاقم التضخّم وازدياد الأعباء المعيشية ، ولا سيّما ونحن على أبواب شهر المبارك".



ولفتت في بيان إلى أنّ "الزيادة الأخيرة في أسعار البنزين ، وما رافقها من أعباء إضافية على كلفة النقل والتوزيع ، إلى جانب رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ، انعكست بشكل مباشر وسريع على أسعار السلع الأساسية والخدمات ، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن ، وأثقل كاهل العائلات والتجّار على حدّ سواء ".



واشارت الى" أنّ غياب الرقابة الفعّالة يفتح الباب أمام فوضى تسعير غير مبرّرة واستغلال واضح للمستهلك الأمر الذي يستوجب تشديد الرقابة على جميع السلع والخدمات، وضبط الأسواق ومنع أي زيادات عشوائية لا تستند إلى كلفة حقيقية ".



وطالبت" بالرجوع عن هذه القرارات التي تُنهك المواطن وتزيد من معاناته اليومية"، مؤكّدةً أنّه "لا يجوز معالجة ملف زيادة رواتب وأجور العاملين في القطاع العام عبر تحميل أعباء إضافية على المواطنين والقطاعات الإنتاجية". وشددت الجمعية على أنّ "مسؤولية الدولة تكمن في مراجعة سياساتها المالية والبحث عن مصادر عادلة ومستدامة لتأمين التغطية اللازمة لأي زيادات في المعاشات ، من دون المسّ بالقوة الشرائية للمواطن أو زعزعة الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي".



وختمت بالدعوة إلى" اعتماد مقاربة متوازنة ومسؤولة ، تحفظ كرامة المواطن ، وتدعم صمود القطاعات الاقتصادية ، وتؤمّن الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية في هذه المرحلة الدقيقة ".

Advertisement