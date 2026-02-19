تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حسابات الأشرفية: دعم ثابت لا يتبدّل

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-02-2026 | 06:50
A-
A+
حسابات الأشرفية: دعم ثابت لا يتبدّل
حسابات الأشرفية: دعم ثابت لا يتبدّل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تؤكد المعطيات المتقاطعة في الدوائر السياسية أنّ موقف "القوات اللبنانية" من النائب نديم الجميل في دائرة الأشرفية محسوم ولا يخضع لأي مساومة انتخابية أو تكتيك مرحلي. فالعلاقة بين الطرفين، وفق مصادر متابعة، تقوم على تقاطع استراتيجي يتجاوز الحسابات الضيقة، ما يجعل سيناريو العمل على إسقاطه أو استبداله خارج التداول أساساً.

وتشير القراءة الانتخابية إلى أنّ خصوصية المزاج السياسي في الأشرفية، إحدى أبرز دوائر بيروت، تفرض على القوى المتحالفة الحفاظ على توازنات دقيقة، حيث يشكّل الصوت التفضيلي والعامل العائلي والحضور التاريخي عناصر حاسمة. وفي هذا السياق، ترى المصادر أنّ أي خطوة من شأنها إضعاف موقع الجميل ستنعكس سلباً على الحلفاء قبل الخصوم، وهو ما تدركه "القوات" جيداً.

وتلفت الأوساط إلى أنّ التجارب الانتخابية السابقة أظهرت نمطاً ثابتاً في سلوك "الحزب"، يقوم على تثبيت الحلفاء في معاقلهم بدل منافستهم، انطلاقاً من قناعة بأنّ المعركة الفعلية تكون في مواجهة اللوائح المنافسة لا داخل الصف الواحد. لذلك، فإنّ الرهان على تبدّل موقفه في هذه الدائرة يُعدّ، وفق توصيفها، قراءة خاطئة للمعادلة السياسية القائمة.
Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
الكرملين: موقف موسكو من حل الأزمة الأوكرانية ثابت وروسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الإيطالي: استعدادنا للتعاون مع الولايات المتحدة لا يزال ثابتا
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
ماغرو يهنئ اللبنانيين بالعام الجديد ويؤكد دعم فرنسا الثابت
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: ترامب ثابت على موقفه بأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاح نووي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 15:54:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

القوات اللبنانية

النائب نديم

دوائر بيروت

نديم الجميل

الانتخابية

اللبنانية

الأشرفية

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:42 | 2026-02-19
Lebanon24
08:23 | 2026-02-19
Lebanon24
08:15 | 2026-02-19
Lebanon24
08:00 | 2026-02-19
Lebanon24
07:58 | 2026-02-19
Lebanon24
07:55 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24