لبنان
حسابات الأشرفية: دعم ثابت لا يتبدّل
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
19-02-2026
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
تؤكد المعطيات المتقاطعة في الدوائر السياسية أنّ موقف "
القوات اللبنانية
" من
النائب نديم
الجميل في دائرة
الأشرفية
محسوم ولا يخضع لأي مساومة انتخابية أو تكتيك مرحلي. فالعلاقة بين الطرفين، وفق مصادر متابعة، تقوم على تقاطع استراتيجي يتجاوز الحسابات الضيقة، ما يجعل سيناريو العمل على إسقاطه أو استبداله خارج التداول أساساً.
وتشير القراءة
الانتخابية
إلى أنّ خصوصية المزاج السياسي في الأشرفية، إحدى أبرز
دوائر بيروت
، تفرض على القوى المتحالفة الحفاظ على توازنات دقيقة، حيث يشكّل الصوت التفضيلي والعامل العائلي والحضور التاريخي عناصر حاسمة. وفي هذا السياق، ترى المصادر أنّ أي خطوة من شأنها إضعاف موقع الجميل ستنعكس سلباً على الحلفاء قبل الخصوم، وهو ما تدركه "القوات" جيداً.
وتلفت الأوساط إلى أنّ التجارب الانتخابية السابقة أظهرت نمطاً ثابتاً في سلوك "الحزب"، يقوم على تثبيت الحلفاء في معاقلهم بدل منافستهم، انطلاقاً من قناعة بأنّ المعركة الفعلية تكون في مواجهة اللوائح المنافسة لا داخل الصف الواحد. لذلك، فإنّ الرهان على تبدّل موقفه في هذه الدائرة يُعدّ، وفق توصيفها، قراءة خاطئة للمعادلة السياسية القائمة.
المصدر:
لبنان 24
