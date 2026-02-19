تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
أبي المنى استعرض الأوضاع مع المطران عوده ويؤبن المناضل غسان أبي المنى
Lebanon 24
19-02-2026
|
11:04
أجرى شيخ العقل لطائفة
الموحدين
الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالاً هاتفياً بالرئيس
سعد الحريري
، حيا خلاله ذكرى استشهاد الرئيس
رفيق الحريري
، متمنياً له العافية والعودة الدائمة.
وفي نشاطه بدار الطائفة ببيروت، استقبل الشيخ أبي المنى متروبوليت
بيروت
وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده، حيث بحث الجانبان الأوضاع الوطنية والروحية وأهمية التضامن الداخلي.
كما التقى وفداً من دار الأيتام الإسلامية برئاسة
المدير العام
بشار قوتلي لتقديم دعوة لإفطار رمضاني في أوائل شهر آذار المقبل، إضافة إلى استقبال الإعلامية ريما خداج حمادة، وعقد اجتماع للجنة الثقافية في المجلس المذهبي.
وفي بلدة شانيه، شارك شيخ العقل في مأتم المناضل غسان جميل أبي المنى، بحضور ممثل الأستاذ
وليد جنبلاط
والنائب تيمور
جنبلاط
الوزير السابق غازي العريضي وحشد من النواب والفاعليات.
وألقى الشيخ أبي المنى كلمة رثاء عدد فيها مزايا الراحل الذي دافع عن كرامة الجبل، واصفاً إياه بأنه بطل من أبطال السلام والعيش المشترك.
وشدد شيخ العقل في كلمته على ضرورة تربية الأبناء على القيم الوطنية والروحية والثبات في الأرض لمواجهة تحديات العصر، مؤكداً أن
لبنان
بحاجة إلى أمثال الراحل في الإخلاص والاندفاع الوطني لبناء وطن مصان الهوية والوحدة.
الرئيس سعد الحريري
المدير العام
رفيق الحريري
سعد الحريري
وليد جنبلاط
الرئيس سعد
الموحدين
الحريري
