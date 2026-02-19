أبي المنى استعرض الأوضاع مع المطران عوده ويؤبن المناضل غسان أبي المنى

أجرى شيخ العقل لطائفة الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى اتصالاً هاتفياً بالرئيس ، حيا خلاله ذكرى استشهاد الرئيس ، متمنياً له العافية والعودة الدائمة.

وفي نشاطه بدار الطائفة ببيروت، استقبل الشيخ أبي المنى متروبوليت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عوده، حيث بحث الجانبان الأوضاع الوطنية والروحية وأهمية التضامن الداخلي.

كما التقى وفداً من دار الأيتام الإسلامية برئاسة بشار قوتلي لتقديم دعوة لإفطار رمضاني في أوائل شهر آذار المقبل، إضافة إلى استقبال الإعلامية ريما خداج حمادة، وعقد اجتماع للجنة الثقافية في المجلس المذهبي.



وفي بلدة شانيه، شارك شيخ العقل في مأتم المناضل غسان جميل أبي المنى، بحضور ممثل الأستاذ والنائب تيمور الوزير السابق غازي العريضي وحشد من النواب والفاعليات.

وألقى الشيخ أبي المنى كلمة رثاء عدد فيها مزايا الراحل الذي دافع عن كرامة الجبل، واصفاً إياه بأنه بطل من أبطال السلام والعيش المشترك.

وشدد شيخ العقل في كلمته على ضرورة تربية الأبناء على القيم الوطنية والروحية والثبات في الأرض لمواجهة تحديات العصر، مؤكداً أن بحاجة إلى أمثال الراحل في الإخلاص والاندفاع الوطني لبناء وطن مصان الهوية والوحدة.









