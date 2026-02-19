في سلسلة لقاءات.. جابر يفتح ملفات "النقد الدولي" ورقمنة الجمارك

عقد ياسين جابر سلسلة من الاجتماعات واللقاءات في مقر الوزارة، تناولت ملفات مالية ونقدية وتشريعية محورية.

واستهل جابر نشاطه باستقبال حاكم كريم سعيد، حيث بحثا في التوصيات التي خلص إليها وفد عقب نقاشاته في خلال الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى استعراض الأوضاع النقدية الراهنة.

كما التقى الوزير جابر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان، وتركز البحث حول مشاريع القوانين المحالة إلى ، وفي مقدمتها مشروع قانون الفجوة المالية وتعديلات قانون إعادة تنظيم المصارف المرتقب إدراجها على جدول أعمال اللجنة في الأسبوع المقبل.



وفي سياق منفصل، ترأس جابر اجتماعاً موسعاً للإدارة الجمركية بحضور رئيس للجمارك والمدير العام ومستشاري الوزارة، وبمشاركة ممثلين عن شركة دولية متخصصة.

وخصص الاجتماع لبحث إمكانيات رقمنة الإدارة الجمركية وتحديث أنظمتها عبر حلول النافذة الواحدة وإدارة المخاطر المعززة بالذكاء الاصطناعي.

وأكد جابر أن هذه الجهود تأتي لتطوير العمل الجمركي وتعزيز الحوكمة ورفع كفاءة التحصيل، بالتوازي مع خطة وضع أجهزة المسح الضوئي (السكانر) في المرافئ والمعابر لتسهيل حركة التجارة العالمية.

كما بحث الوزير مع النائب علي فياض المواضيع المرتبطة بتمويل .







