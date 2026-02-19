شخصٌ أثار القلق لدى أصحاب المحلات التجاريّة.. قوى الأمن أوقفته وهذا ما اعترف به

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ العامّة البلاغ التّالي:



بتواريخ مختلفة، وردت إلى القطعات العملانية في عدة شكاوى من أشخاص أفادوا بتعرضهم لمحاولات ترويج عملة مزيّفة، ما أثار القلق لدى أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في والجوار.

على الفور، باشرت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة إجراءاتها الاستقصائية والتحريات اللازمة لتحديد هوية المتورط والعمل على توقيفه.



بعد الرصد والمتابعة، تم هويته، وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات توقيف.



بتاريخ 13-2-2026، وبعد تنفيذ كمين محكم في مدينة ، تمكنت دورية من المفرزة من توقيف المدعو:



– أ. س. (مواليد 1977، لبناني)



على متن سيارة نوع كيا فضية تحمل لوحة مزورة، وبحوزته أوراق ثبوتية ومستندات وعملة نقدية كلها مزورة.



بالتحقيق معه من قبل فصيلة بنت ، اعترف بما نسب إليه، بالإضافة إلى قيامه بأفعال مماثلة في عدة مناطق لبنانية أخرى.



أودع الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة للتوسع بالتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة المختص.