تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شخصٌ أثار القلق لدى أصحاب المحلات التجاريّة.. قوى الأمن أوقفته وهذا ما اعترف به

Lebanon 24
19-02-2026 | 11:16
A-
A+
شخصٌ أثار القلق لدى أصحاب المحلات التجاريّة.. قوى الأمن أوقفته وهذا ما اعترف به
شخصٌ أثار القلق لدى أصحاب المحلات التجاريّة.. قوى الأمن أوقفته وهذا ما اعترف به photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بتواريخ مختلفة، وردت إلى القطعات العملانية في قوى الأمن الداخلي عدة شكاوى من أشخاص أفادوا بتعرضهم لمحاولات ترويج عملة مزيّفة، ما أثار القلق لدى أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في منطقة بنت جبيل والجوار.
 
على الفور، باشرت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها الاستقصائية والتحريات اللازمة لتحديد هوية المتورط والعمل على توقيفه.

بعد الرصد والمتابعة، تم الكشف عن هويته، وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات توقيف.

بتاريخ 13-2-2026، وبعد تنفيذ كمين محكم في مدينة بنت جبيل، تمكنت دورية من المفرزة من توقيف المدعو:

– أ. س. (مواليد 1977، لبناني)

على متن سيارة نوع كيا فضية تحمل لوحة مزورة، وبحوزته أوراق ثبوتية ومستندات وعملة نقدية كلها مزورة.

بالتحقيق معه من قبل فصيلة بنت جبيل، اعترف بما نسب إليه، بالإضافة إلى قيامه بأفعال مماثلة في عدة مناطق لبنانية أخرى.

أودع مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة القضاء المختص.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صوت إنفجار قويّ أثار قلقاً كبيراً بين سكان دولة عربيّة... هذا ما كشفته مصادر عنه
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
توقيف شخص بالجرم المشهود في الأشرفية... قوى الأمن تكشف ما كان يقوم به
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
كمين مُحكم في برج حمود... توقيف مطلوب وهذا ما اعترف به خلال التحقيق معه
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
في قب الياس.. قوى الامن توقف عصابة سرقة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 19:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

الشرطة القضائية

الدرك الإقليمي

منطقة بنت جبيل

شعبة العلاقات

مكتب مكافحة

القضاء ا

بنت جبيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:29 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:23 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:08 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:50 | 2026-02-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:55 | 2026-02-19
Lebanon24
12:29 | 2026-02-19
Lebanon24
12:23 | 2026-02-19
Lebanon24
12:08 | 2026-02-19
Lebanon24
11:50 | 2026-02-19
Lebanon24
11:49 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24