لبنان
شخصٌ أثار القلق لدى أصحاب المحلات التجاريّة.. قوى الأمن أوقفته وهذا ما اعترف به
Lebanon 24
19-02-2026
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ
شعبة العلاقات
العامّة البلاغ التّالي:
بتواريخ مختلفة، وردت إلى القطعات العملانية في
قوى الأمن الداخلي
عدة شكاوى من أشخاص أفادوا بتعرضهم لمحاولات ترويج عملة مزيّفة، ما أثار القلق لدى أصحاب المحال والمؤسسات التجارية في
منطقة بنت جبيل
والجوار.
على الفور، باشرت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة
الدرك الإقليمي
إجراءاتها الاستقصائية والتحريات اللازمة لتحديد هوية المتورط والعمل على توقيفه.
بعد الرصد والمتابعة، تم
الكشف عن
هويته، وتبين أنه مطلوب للقضاء بموجب عدة مذكرات توقيف.
بتاريخ 13-2-2026، وبعد تنفيذ كمين محكم في مدينة
بنت جبيل
، تمكنت دورية من المفرزة من توقيف المدعو:
– أ. س. (مواليد 1977، لبناني)
على متن سيارة نوع كيا فضية تحمل لوحة مزورة، وبحوزته أوراق ثبوتية ومستندات وعملة نقدية كلها مزورة.
بالتحقيق معه من قبل فصيلة بنت
جبيل
، اعترف بما نسب إليه، بالإضافة إلى قيامه بأفعال مماثلة في عدة مناطق لبنانية أخرى.
أودع
مكتب مكافحة
الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة
الشرطة القضائية
للتوسع بالتحقيق واجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على اشارة
القضاء
المختص.
بنت جبيل
