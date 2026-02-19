صندوق النقد الدولي: استعادة النمو في لبنان تتطلب إصلاحات شاملة

أكد الى ان "الاقتصاد اللبناني أبدى مرونة وانتعاشا طفيفا في قطاع السياحة"، موضحا ان "استعادة النمو في ستتطلب إصلاحات شاملة". ولفت الى ان "المناقشات مع تركز على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وعلى الاستراتيجية المالية متوسطة الأجل".

Advertisement