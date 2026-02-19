تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
شراكةٌ صناعية لبنانية إيطالية تفتح أبواب الأسواقِ العالمية والتكنولوجيا الحديثة
Lebanon 24
19-02-2026
|
11:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، بحضور أعضاء
مجلس الإدارة
، وفداً رفيعاً من رجال الأعمال والصناعيين الإيطاليين، ضم رئيس منتدى المتوسط للحكومات المحلية وقطاع الأعمال ماتيو ريدانتي، ونائب
رئيس اتحاد
الصناعيين في منطقة أبروتسو ماسيميليانو روكو.
وتركز البحث حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتوسيع
آفاق
الاستثمار الصناعي، وزيادة تدفق الصادرات
اللبنانية
إلى الأسواق
الإيطالية
.
وأكد الزعني خلال اللقاء أن
لبنان
يطمح لبناء شراكات نوعية تستند إلى كفاءة موارده البشرية وقدرة قطاعاته على الصمود والابتكار، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجيا والذكاء الآلي (الروبوتيكس)، مشيراً إلى أن الصناعة اللبنانية تصل اليوم إلى مئة دولة حول العالم.
من جانبه، شدد الوفد
الإيطالي
على أن لبنان يمثل منصة عبور إستراتيجية لإيطاليا نحو أسواق
الشرق الأوسط
وشمال
أفريقيا
، داعياً إلى المباشرة بخطوات عملية لتطوير البنى التحتية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات في البلدين لنقل الخبرات المتقدمة.
