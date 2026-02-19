تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

شراكةٌ صناعية لبنانية إيطالية تفتح أبواب الأسواقِ العالمية والتكنولوجيا الحديثة

Lebanon 24
19-02-2026 | 11:46
A-
A+
شراكةٌ صناعية لبنانية إيطالية تفتح أبواب الأسواقِ العالمية والتكنولوجيا الحديثة
شراكةٌ صناعية لبنانية إيطالية تفتح أبواب الأسواقِ العالمية والتكنولوجيا الحديثة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، وفداً رفيعاً من رجال الأعمال والصناعيين الإيطاليين، ضم رئيس منتدى المتوسط للحكومات المحلية وقطاع الأعمال ماتيو ريدانتي، ونائب رئيس اتحاد الصناعيين في منطقة أبروتسو ماسيميليانو روكو.
 
وتركز البحث حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتوسيع آفاق الاستثمار الصناعي، وزيادة تدفق الصادرات اللبنانية إلى الأسواق الإيطالية.

وأكد الزعني خلال اللقاء أن لبنان يطمح لبناء شراكات نوعية تستند إلى كفاءة موارده البشرية وقدرة قطاعاته على الصمود والابتكار، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجيا والذكاء الآلي (الروبوتيكس)، مشيراً إلى أن الصناعة اللبنانية تصل اليوم إلى مئة دولة حول العالم.
 
من جانبه، شدد الوفد الإيطالي على أن لبنان يمثل منصة عبور إستراتيجية لإيطاليا نحو أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، داعياً إلى المباشرة بخطوات عملية لتطوير البنى التحتية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات في البلدين لنقل الخبرات المتقدمة.




Advertisement
مواضيع ذات صلة
عيسى الخوري: الصناعي اللبناني يواجه العوائق ويبدع في الأسواق العالمية
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
الأسواق الأوروبية تفتح على تراجع بعد تهديد ترمب بفرض رسوم جديدة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء اقتصادي لبناني-إيطالي في بيروت لبحث الاستثمار المشترك ونقل التكنولوجيا
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل تفتح السوق أمام شركات النقل التشاركي
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:20:07 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الإدارة

الشرق الأوسط

رئيس اتحاد

الإيطالية

نائب رئيس

اللبنانية

الإيطالي

إيطاليا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:08 | 2026-02-19
Lebanon24
13:49 | 2026-02-19
Lebanon24
13:39 | 2026-02-19
Lebanon24
13:36 | 2026-02-19
Lebanon24
13:24 | 2026-02-19
Lebanon24
13:13 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24