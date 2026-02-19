شراكةٌ صناعية لبنانية إيطالية تفتح أبواب الأسواقِ العالمية والتكنولوجيا الحديثة

استقبل رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني، بحضور أعضاء ، وفداً رفيعاً من رجال الأعمال والصناعيين الإيطاليين، ضم رئيس منتدى المتوسط للحكومات المحلية وقطاع الأعمال ماتيو ريدانتي، ونائب الصناعيين في منطقة أبروتسو ماسيميليانو روكو.

وتركز البحث حول سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وتوسيع الاستثمار الصناعي، وزيادة تدفق الصادرات إلى الأسواق .



وأكد الزعني خلال اللقاء أن يطمح لبناء شراكات نوعية تستند إلى كفاءة موارده البشرية وقدرة قطاعاته على الصمود والابتكار، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية والتكنولوجيا والذكاء الآلي (الروبوتيكس)، مشيراً إلى أن الصناعة اللبنانية تصل اليوم إلى مئة دولة حول العالم.

من جانبه، شدد الوفد على أن لبنان يمثل منصة عبور إستراتيجية لإيطاليا نحو أسواق وشمال ، داعياً إلى المباشرة بخطوات عملية لتطوير البنى التحتية وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات في البلدين لنقل الخبرات المتقدمة.









