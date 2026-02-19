تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

يعقوبيان تلجأ للمجلس الدستوري لإبطال ضريبة البنزين: تفويض الحكومة مخالفة صريحة

Lebanon 24
19-02-2026 | 11:49
A-
A+
يعقوبيان تلجأ للمجلس الدستوري لإبطال ضريبة البنزين: تفويض الحكومة مخالفة صريحة
يعقوبيان تلجأ للمجلس الدستوري لإبطال ضريبة البنزين: تفويض الحكومة مخالفة صريحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت النائبة بولا يعقوبيان في بيان رسمي عن تقدمها مع عدد من زملائها النواب بطعن أمام المجلس الدستوري يرمي إلى إبطال مادة من قانون الموازنة تتعلق بالرسوم الجمركية.
 
وأوضحت يعقوبيان أن اللجوء إلى القضاء الدستوري هو الحل الوحيد والسريع للرجوع عن الضريبة التي فُرضت على صفيحة البنزين، معتبرة أن المادة المطعون فيها تنطوي على تفويض غير مبرر للحكومة في المجال الجمركي والتعريفات، مما يحمل المواطنين أعباءً إضافيةً لا تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.

وشددت النائبة يعقوبيان على أن التفويض الممنوح للسلطة التنفيذية للتشريع في الحقل الجمركي يشكل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، ويعد تنازلاً غير جائز من مجلس النواب عن صلاحياته التشريعية الأصلية.
 
وأكدت أن هذا الإجراء يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويضرب جوهر النظام الدستوري، مختتمةً بيانها بالتمسك بصون صلاحيات البرلمان ورفض تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية ترهق كاهلهم.




Advertisement
مواضيع ذات صلة
"التيار الوطني الحر" تبنى الطعن بقرار ضريبة البنزين أمام مجلس شورى الدولة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الايرادات المتوقعة من ضريبة البنزين: 532 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
هل من أزمة محروقات بعد فرض ضريبة البنزين؟
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
يعقوبيان تتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بالمادة 55 من الموازنة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24

المجلس الدستوري

قانون الموازنة

البرلمان

القضاء ا

يعقوبيان

الدستور

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:08 | 2026-02-19
Lebanon24
13:49 | 2026-02-19
Lebanon24
13:39 | 2026-02-19
Lebanon24
13:36 | 2026-02-19
Lebanon24
13:24 | 2026-02-19
Lebanon24
13:13 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24