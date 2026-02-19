تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
يعقوبيان تلجأ للمجلس الدستوري لإبطال ضريبة البنزين: تفويض الحكومة مخالفة صريحة
Lebanon 24
19-02-2026
|
11:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت النائبة
بولا يعقوبيان
في بيان رسمي عن تقدمها مع عدد من زملائها النواب بطعن أمام
المجلس الدستوري
يرمي إلى إبطال مادة من
قانون الموازنة
تتعلق بالرسوم الجمركية.
وأوضحت
يعقوبيان
أن اللجوء إلى
القضاء
الدستوري هو الحل الوحيد والسريع للرجوع عن الضريبة التي فُرضت على صفيحة البنزين، معتبرة أن المادة المطعون فيها تنطوي على تفويض غير مبرر للحكومة في المجال الجمركي والتعريفات، مما يحمل المواطنين أعباءً إضافيةً لا تتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشددت النائبة يعقوبيان على أن التفويض الممنوح للسلطة التنفيذية للتشريع في الحقل الجمركي يشكل مخالفة صريحة للدستور اللبناني، ويعد تنازلاً غير جائز من مجلس النواب عن صلاحياته التشريعية الأصلية.
وأكدت أن هذا الإجراء يمس بمبدأ الفصل بين السلطات ويضرب جوهر النظام الدستوري، مختتمةً بيانها بالتمسك بصون صلاحيات
البرلمان
ورفض تحميل المواطنين أي تكاليف إضافية ترهق كاهلهم.
