تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري.. انتبهوا من زحمة السير في هذه المواعيد

Lebanon 24
19-02-2026 | 12:08
A-
A+
تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري.. انتبهوا من زحمة السير في هذه المواعيد
تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري.. انتبهوا من زحمة السير في هذه المواعيد photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
 أعلنت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان، "تنفيذ أعمال تزفيت وصيانة عند مفرق القصر الجمهوري في بعبدا، أيام الجمعة والسبت والأحد الواقع في 20 و21 و22 شباط، من التاسعة صباحا ولغاية الثالثة بعد الظهر".

وأشارت إلى أن "هذه الأشغال تندرج ضمن خطة الوزارة "لبنان على السكة" الرامية إلى تحسين السلامة المرورية ورفع مستوى جهوزية الطرق الحيوية، بما يضمن تعزيز انسيابية السير والحد من المخاطر الناتجة من تآكل الطبقات الإسفلتية".

ودعت الوزارة المواطنين إلى "التقيد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي والإشارات التوجيهية الموضوعة في المكان، وإبداء أقصى درجات التعاون ريثما يتم الانتهاء من الأعمال ضمن المهل المحددة".

وأكدت "استمرارها في تنفيذ برامج الصيانة الدورية وفق أولويات السلامة العامة وخدمة المواطنين".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للحد من زحمة السير في مزار التزلج.. بلدية كفردبيان تعتمد إجراءات تنظيمية صارمة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تحركات داعمة لعون و"زيارات نوعية" إلى القصر الجمهوري
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات mtv: اجتماع عُقد لسفراء اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر بعد اللقاء في القصر الجمهوري
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات درع الوطن تسيطر على القصر الجمهوري في سيئون (العربية)
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 21:19:06 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الأشغال العامة والنقل

قوى الأمن الداخلي

القصر الجمهوري

خدمة المواطنين

الجمهوري

حسين ال

الرامي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:08 | 2026-02-19
Lebanon24
13:49 | 2026-02-19
Lebanon24
13:39 | 2026-02-19
Lebanon24
13:36 | 2026-02-19
Lebanon24
13:24 | 2026-02-19
Lebanon24
13:13 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24