Najib Mikati
بحث
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

عمليات دهم للجيش في الشمال والمتن.. توقيف عصابة مخدرات وضبط قاتل

Lebanon 24
19-02-2026 | 12:23
عمليات دهم للجيش في الشمال والمتن.. توقيف عصابة مخدرات وضبط قاتل
عمليات دهم للجيش في الشمال والمتن.. توقيف عصابة مخدرات وضبط قاتل photos 0
أعلنت قيادة الجيشمديرية التوجيه، في بيان لها، عن تنفيذ سلسلة تدابير أمنية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في عدة مناطق لبنانية.
 
وفي منطقة القبة بطرابلس، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين وأوقفت ثمانية أشخاص، من بينهم مواطنون وسوري واحد، بتهمة تشكيل عصابة مسلحة لترويج السموم، حيث ضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات والذخائر الحربية.

وفي سياق متصل، أوقفت وحدة عسكرية مواطناً في منطقة بحنين بالمنية الضنية بعد مداهمة منزله، وضبطت لديه كمية من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية.
 
وعلى صعيد الملاحقات الجنائية، تمكنت دورية من مديرية المخابرات في منطقة قرنايل بالمتن من توقيف مواطن متهم بإطلاق النار على إحدى المواطنات في منتصف شهر شباط الجاري، مما أدى إلى وفاتها. وقد سُلمت المضبوطات وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.



