عمليات دهم للجيش في الشمال والمتن.. توقيف عصابة مخدرات وضبط قاتل

أعلنت – ، في بيان لها، عن تنفيذ سلسلة تدابير أمنية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات في عدة مناطق لبنانية.

وفي بطرابلس، دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين وأوقفت ثمانية أشخاص، من بينهم مواطنون وسوري واحد، بتهمة تشكيل عصابة مسلحة لترويج السموم، حيث ضبطت بحوزتهم كمية كبيرة من المخدرات والذخائر الحربية.



وفي سياق متصل، أوقفت وحدة عسكرية مواطناً في منطقة بحنين بالمنية بعد مداهمة منزله، وضبطت لديه كمية من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية.

وعلى صعيد الملاحقات الجنائية، تمكنت دورية من في منطقة قرنايل بالمتن من توقيف مواطن متهم بإطلاق النار على إحدى المواطنات في منتصف شهر شباط الجاري، مما أدى إلى وفاتها. وقد سُلمت المضبوطات وبوشرت التحقيقات مع الموقوفين بإشراف المختص.







