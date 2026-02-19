حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته

علم " "، أنّ طفلاً يبلغ من العمر 10 سنوات، تُوفِيَ داخل مصعد في منطقة الكفاءات في الضاحية الجنوبيّة لبيروت.

وبحسب المعلومات، أدخل الطفل رأسه في باب المصعد، بينما قام أحد الأشخاص في المبنى، باستدعاء "الأسانسير".

وأُصيب الطفل بجروحٍ قاتلة، وحضرت القوى الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادث.