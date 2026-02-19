ماذا يعني إدراج ترامب لملف لبنان في كلمته في "اجتماع السلام"؟

وأضافت المصادر للـ"أم تي في"، أنّ " تربط إستقرار لبنان بنتائج التسويات الكبرى في المنطقة".

قالت مصادر أميركية، إنّ "إدراج ملف ضمن كلمة الرئيس الأميركيّ في اجتماع السلام، يعكس تعامل مع الأزمة كجزء من معادلة إقليمية أوسع".