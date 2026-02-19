إفطار في دار الفتوى.. الرئيس عون والمفتي دريان يؤكدان على "ثقافة الدولة الواحدة"

لبى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون دعوة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى مأدبة إفطار رمضانية أقيمت في دار الفتوى، بحضور حشد رسمي وروحي ودبلوماسي واسع.

وشارك في اللقاء ، ورئيس نواف سلام، ورؤساء الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى رؤساء حكومات سابقين وسفراء دول عربية وأجنبية، وقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية ولفيف من النواب والوزراء والفاعليات النقابية والقضائية.



وشدد المفتي دريان في كلمته على أن الدولة القوية بقرارها تملك حظاً وافراً من الحرية والداخل الواثق، معرباً عن تطلعه في هذا العهد الواعد إلى اتخاذ القرارات بمقاييس ثقافة الدولة الواحدة والمصالح الإستراتيجية للمواطنين.

وأشار المفتي إلى أن المواطن الواثق بسلطته ودولته يملك القدرة على الصبر والأمل رغم الصعوبات الاقتصادية والمطالب الكثيرة، داعياً الجميع إلى التمسك بمؤسسات الدولة وصنائعها للحاضر والمستقبل.









