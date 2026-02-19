تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
19-02-2026 | 13:24
A-
A+
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لُوحِظَ أنّ العديد من جامعي العملات القديمة من الليرة اللبنانيّة، يعمدون إلى بيعها بالدولار عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، وخصوصاً بعد إبداء الكثير من اللبنانيين رغبتهم في شرائها، لما ترمز إليه من تاريخ يختصر الواقع الماليّ في لبنان.
وتُباع فئات الليرة القديمة في مجموعات، فمثلاً يتمّ عرض ورقة الليرة الواحدة مع الـ5 ليرات والـ10 والـ100 والـ250 والـ500 والـ1000 الزرقاء التي لا يزال الكثير يتذكرها، بحوالى 10 دولارات، ويزداد الطلب عليها لدى جامعي العملات.
كذلك، يتمّ عرض الـ500 ليرة الحجريّة التي فُقِدَت من الأسواق بسبب ارتفاع الدولار والأزمة الإقتصاديّة، بسعر 30 دولار تقريباً، لكلّ 500 عملة معدنيّة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد الاستبدال.. سوريا تكشف مصير الليرة القديمة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة اللبنانية للعقارات: لإجراء مسح شامل وفوري للأبنية القديمة والمتضررة
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
في المزاد الاول لعام 2026.. سمكة تونة تباع بـ3.2 مليون دولار في طوكيو
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24
شعبة المعلومات توقف شخصًا يبيع ليرات ذهبية مزيفة في المتن (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
19/02/2026 23:06:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

جامع

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:50 | 2026-02-19
Lebanon24
15:27 | 2026-02-19
Lebanon24
15:11 | 2026-02-19
Lebanon24
15:00 | 2026-02-19
Lebanon24
14:51 | 2026-02-19
Lebanon24
14:44 | 2026-02-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24