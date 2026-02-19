الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار

لُوحِظَ أنّ العديد من جامعي العملات القديمة من الليرة اللبنانيّة، يعمدون إلى بيعها بالدولار عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ، وخصوصاً بعد إبداء الكثير من اللبنانيين رغبتهم في شرائها، لما ترمز إليه من تاريخ يختصر الواقع الماليّ في .

وتُباع فئات الليرة القديمة في مجموعات، فمثلاً يتمّ عرض ورقة الليرة الواحدة مع الـ5 ليرات والـ10 والـ100 والـ250 والـ500 والـ1000 الزرقاء التي لا يزال الكثير يتذكرها، بحوالى 10 دولارات، ويزداد الطلب عليها لدى جامعي العملات.

كذلك، يتمّ عرض الـ500 ليرة الحجريّة التي فُقِدَت من الأسواق بسبب ارتفاع الدولار والأزمة الإقتصاديّة، بسعر 30 دولار تقريباً، لكلّ 500 عملة معدنيّة.