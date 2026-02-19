تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
7
o
النبطية
5
o
زحلة
5
o
بعلبك
-6
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
مخابرات الجيش أوقفت مطلوباً بعدّة مذكرات
Lebanon 24
19-02-2026
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوقفت مخابرات الجيش م.خ، المطلوب بعدّة مذكرات.
وبحسب المعلومات، كان م.خ قد أطلق النار قبل أيّام، على أحد الأشخاص في
ساحة النور
في
طرابلس
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بكمين مُحكم.. مخابرات الجيش توقف أحد المطلوبين
Lebanon 24
بكمين مُحكم.. مخابرات الجيش توقف أحد المطلوبين
19/02/2026 23:06:49
19/02/2026 23:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رويترز: وفد أمني سوري سلم مخابرات الجيش اللبناني أسماء الضباط السوريين المطلوبين
Lebanon 24
رويترز: وفد أمني سوري سلم مخابرات الجيش اللبناني أسماء الضباط السوريين المطلوبين
19/02/2026 23:06:49
19/02/2026 23:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
مخابرات الجيش توقف مطلقي النار في مدينة الميناء
Lebanon 24
مخابرات الجيش توقف مطلقي النار في مدينة الميناء
19/02/2026 23:06:49
19/02/2026 23:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة من الجيش تداهم بمؤازرة من مديرية المخابرات مطلوبين في حي الشراونة
Lebanon 24
"لبنان 24": قوة من الجيش تداهم بمؤازرة من مديرية المخابرات مطلوبين في حي الشراونة
19/02/2026 23:06:49
19/02/2026 23:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
ساحة النور
برات
تابع
قد يعجبك أيضاً
توتّر في منطقة الزاهرية... تضارب بين شبان وإطلاق نار
Lebanon 24
توتّر في منطقة الزاهرية... تضارب بين شبان وإطلاق نار
15:50 | 2026-02-19
19/02/2026 03:50:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 19/2/2026
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 19/2/2026
15:27 | 2026-02-19
19/02/2026 03:27:03
Lebanon 24
Lebanon 24
عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش
Lebanon 24
عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش
15:11 | 2026-02-19
19/02/2026 03:11:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة على الورق… والvalet parking خارج القانون
Lebanon 24
تسعيرة على الورق… والvalet parking خارج القانون
15:00 | 2026-02-19
19/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شاشات لبنان تستعد لـ"ثورة ترفيهية".. عودة أضخم البرامج العالمية قريباً!
Lebanon 24
شاشات لبنان تستعد لـ"ثورة ترفيهية".. عودة أضخم البرامج العالمية قريباً!
14:51 | 2026-02-19
19/02/2026 02:51:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
Lebanon 24
من هو الخاسر الاكبر من عودة الحريري؟
05:00 | 2026-02-19
19/02/2026 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
Lebanon 24
رحل بصمت.. وفاة فنان قدير اشتهر بدور رجل العصابات (صورة)
04:01 | 2026-02-19
19/02/2026 04:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
Lebanon 24
الليرة اللبنانيّة القديمة... هكذا تُباع بالدولار
13:24 | 2026-02-19
19/02/2026 01:24:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
Lebanon 24
حادثة مروّعة داخل مصعد... هكذا فقط طفلٌ حياته
12:53 | 2026-02-19
19/02/2026 12:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة ستتخطى معدلاتها.. ولكن استعدوا لمنخفض جوي آتٍ من تركيا في هذا الموعد
05:12 | 2026-02-19
19/02/2026 05:12:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
15:50 | 2026-02-19
توتّر في منطقة الزاهرية... تضارب بين شبان وإطلاق نار
15:27 | 2026-02-19
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الخميس 19/2/2026
15:11 | 2026-02-19
عمليّة سريّة ودقيقة... إليكم ما قامت به مُخابرات الجيش
15:00 | 2026-02-19
تسعيرة على الورق… والvalet parking خارج القانون
14:51 | 2026-02-19
شاشات لبنان تستعد لـ"ثورة ترفيهية".. عودة أضخم البرامج العالمية قريباً!
14:44 | 2026-02-19
رابطة مخاتير المتن استنكرت الإعتداء على مختار قرنة الحمرا فيليب طعمة
فيديو
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف جديد من Infinix.. هذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-02-18
19/02/2026 23:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
Lebanon 24
بالفيديو...أكبر سفينة كهربائية في العالم تستعد لدخول الخدمة في 2026
16:00 | 2026-02-17
19/02/2026 23:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
Lebanon 24
بالفيديو...حفل صيني يدمج الفنون التقليدية والروبوتات الحديثة
07:36 | 2026-02-17
19/02/2026 23:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24