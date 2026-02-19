تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

كان داخل سيارته... إطلاق نار على "أبو قطفة" ونقله إلى المستشفى

Lebanon 24
19-02-2026 | 14:34
كان داخل سيارته... إطلاق نار على أبو قطفة ونقله إلى المستشفى
كان داخل سيارته... إطلاق نار على أبو قطفة ونقله إلى المستشفى photos 0
أطلق حسن الجعفري الملقب بـ"حسن ناعسة" وابنه وسام، النار من سلاح "كلاشنكوف"، على مهنا يوسف الفليطي الملقب بـ"أبو قطفة"، في محلة راس السرج في بلدة عرسال.

وبحسب معلومات "لبنان 24"، أُصيب الفليطي الذي كان داخل سيارة رباعية الدفع من نوع "ميتسوبيشي" في قدميه، ونُقِلَ على الفور إلى مستشفى  دار الأمل الجامعيّ.
يوسف الفليطي

لبنان 24

هنا يوسف

الجعفري

لبنان

جعفري

عرسال

حسن ا

