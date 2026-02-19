كان داخل سيارته... إطلاق نار على "أبو قطفة" ونقله إلى المستشفى

أطلق حسن الملقب بـ"حسن ناعسة" وابنه وسام، النار من سلاح "كلاشنكوف"، على الملقب بـ"أبو قطفة"، في محلة راس السرج في بلدة .



وبحسب معلومات " "، أُصيب الفليطي الذي كان داخل سيارة رباعية الدفع من نوع "ميتسوبيشي" في قدميه، ونُقِلَ على الفور إلى مستشفى دار الأمل الجامعيّ.