رابطة مخاتير المتن استنكرت الإعتداء على مختار قرنة الحمرا فيليب طعمة

استنكرت ، الاعتداء الذي تعرّض له مختار قرنة فيليب طعمة، واعتبرت أنّ "أيّ اعتداءٍ على أيّ مختار إنّما يطال جميع المخاتير الذين يشكّلون جسماً واحداً وعائلة واحدة حين يتعلّق الأمر بحقّهم بممارسة عملهم من دون أيّ تعدٍّ على حقوقهم وحريّتهم".

وإذ أكّدت الرابطة في بيان، أنّ "المخاتير، مثل أيّ مواطن لبناني، هم تحت القانون ويدركون حقوقهم وواجباتهم"، طالبوا أيضاً "بتطبيق القانون على من يعتدي على أيٍّ منهم"، آملين أنّ "يحصل هذا الأمر مع من اعتدى على المختار فيليب طعمة، كي لا يتكرّر الأمر لاحقاً".

وأكّدت الرابطة أنّها "ستتابع هذه المسألة، ولن تتردّد بالقيام بتحرّك واتّخاذ موقف في حال حصول أيّ تقصيرٍ في المحاسبة".